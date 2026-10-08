پرچم متبرک حرم امام حسین(ع) توسط مرزبانان وارد مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح حرم تا حرم از استان خراسان رضوی با پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا علیه السلام و از استان ایلام با پرچم متبرک حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام آغاز شد و پس از اینکه تمامی یگان های کشور متبرک و مرزبانان زیارت کردند، پرچم متبرک حرم حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام وارد مشهد مقدس شد.

در آخرین روز هفته انتظامی با حضور سردار شجاع فرمانده مرزبانی خراسان رضوی و جمعی از معاونین با حضور در حرم مطهر در مراسمی خاص و باشکوه در حضور مسئولان و خدام حرم حضرت ثامن الحجج علیه السلام، پرچم حرم مطهر حضرت سید الشهدا را تحویل آنها دادند.

در این مراسم فرمانده مرزبانی خراسان رضوی با تبریک هفته انتظامی به همه همرزمانش اظهار کرد: امروز نایب الزیاره همه مرزبانان و خانواده ها آنها، خانواده معظم شهدا و مرزنشینان سراسر کشور بودیم، این طرح یکی از اقدامات مؤثر در هفته انتظامی بود که برکات زیادی قطعا برای مرزبانان خواهد داشت.