https://mehrnews.com/x3dcSR ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۵ کد مطلب 6964999 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۵ اجتماع حماسی مردم ولایتمدار محلات در مراسم پرچمگردانی شب ۲۱۵ مقاومت محلات- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم ولایتمدار محلات در مراسم پرچمگردانی شب ۲۱۵ مقاومت را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6964999 کپی شد مطالب مرتبط ۲۱۴ شب خروش مردم محلات در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب میدانداری مردم خمین در شب ۲۱۶ قرار عاشقی روایت ایستادگی بانوان دیار آفتاب در شب ۲۱۳ تجدیدعهد با رهبر انقلاب شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۱۱ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب ۲۱۰ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما