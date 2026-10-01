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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۵

اجتماع حماسی مردم ولایتمدار محلات در مراسم پرچم‌گردانی شب ۲۱۵ مقاومت

اجتماع حماسی مردم ولایتمدار محلات در مراسم پرچم‌گردانی شب ۲۱۵ مقاومت

محلات- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم ولایتمدار محلات در مراسم پرچم‌گردانی شب ۲۱۵ مقاومت را ملاحظه‌ می کنید.

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کد مطلب 6964999

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