تحصیل ۱۱۰۰ دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان ایلام

رمضان پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:یک هزار و ۱۰۰ دانشجو معلم در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند و این دانشجویان در هفت رشته تحصیلی در دو جنس دختر و پسر آموزش می‌بینند.

پیری با اشاره به اینکه این دانشجویان در هفت رشته تحصیلی مشغول تحصیل هستند، اظهار داشت: تلاش می‌شود در این دانشگاه، دانشجویانی در جایگاه بالای علمی آموزش ببینند تا بتوانند در آینده در مراکز آموزشی استان نقش مهمی در تربیت نسل آینده‌ساز ایران اسلامی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان با ۱۱۰۰ دانشجو معلم و هفت رشته تحصیلی در حال فعالیت است، تصریح کرد: هدف این دانشگاه، تربیت معلم تراز انقلاب می‌باشد و برنامه کاری آن بر مبنای طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش تنظیم می‌شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان در ادامه با اشاره به اینکه دانشجویان با شور و اشتیاق سال تحصیلی جدید را آغاز کردند، خاطرنشان کرد: دانشجویان این دانشگاه برای روزی که قرار است به عنوان معلم در سر کلاس‌های درس حاضر شوند، برنامه‌ریزی می‌کنند و می‌خواهند دانش‌آموزانی تربیت کنند که راه شهدا و رهبر شهید را ادامه دهند.

پیری با اشاره به رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس، تأکید کرد: تمامی افرادی که از این آب و خاک دفاع می‌کنند، اجر و پاداش بزرگی در درگاه پروردگار دارند.