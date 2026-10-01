به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون بانک‌های خصوصی، بر اساس مصوبه شورای عالی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، ساعات پذیرش مشتریان در شعب بانک‌های عضو کانون در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۰۰ و روزهای پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۰۰ خواهد بود.

همچنین تعیین ساعات کار کارکنان واحدهای ستادی بانک‌ها با نظر مدیریت هر بانک انجام می‌شود و بانک‌ها موظف‌اند ساعات حضور و پایان کار کارکنان شعب و واحدهای ستادی را با توجه به اهداف مدیریت بهینه مصرف برق و گاز تعیین و به نحو مقتضی، از جمله از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود، به اطلاع عموم مشتریان برسانند.

بر اساس این مصوبه، به منظور تسهیل ارتباطات معاملاتی مشتریان و ایجاد هماهنگی با سایر بانک‌ها و مؤسسات مرتبط در استان‌های کشور، ساعات فعالیت شعب شهرستان‌ها نیز مطابق ساعات تعیین‌شده برای شعب تهران خواهد بود.

با این حال، در روزهای خاص یا در مواردی که مقامات استانی در چارچوب قانون کار و مقررات مربوط، دستور ویژه‌ای برای ارائه خدمات بانکی صادر کنند، هماهنگی لازم برای تداوم خدمت‌رسانی شعب بانک‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

این تصمیم با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه‌های برق و گاز و در عین حال جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات بانکی به مشتریان اتخاذ شده است.