  1. استانها
  2. کردستان
۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

مظفری: ۱۲ دستگاه ماینر قاچاق در قروه کشف شد

مظفری: ۱۲ دستگاه ماینر قاچاق در قروه کشف شد

قروه- فرمانده انتظامی قروه از کشف ۱۲ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال و دستگیری هشت متهم در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در چند منزل شخصی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قروه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل نگهداری دستگاه‌ها را شناسایی و در بازرسی از منازل مورد نظر، ۱۲ دستگاه ماینر قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به ارزش ۱۲ میلیارد ریالی دستگاه‌های کشف‌شده، گفت: در جریان این عملیات هشت متهم دستگیر و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

مظفری در پایان با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6964356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها