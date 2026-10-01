مظفری: ۱۲ دستگاه ماینر قاچاق در قروه کشف شد

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در چند منزل شخصی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قروه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل نگهداری دستگاه‌ها را شناسایی و در بازرسی از منازل مورد نظر، ۱۲ دستگاه ماینر قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به ارزش ۱۲ میلیارد ریالی دستگاه‌های کشف‌شده، گفت: در جریان این عملیات هشت متهم دستگیر و برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

مظفری در پایان با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاق کالا و جرایم اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.