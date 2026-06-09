به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری صبح سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و محتویات داخل خودرو در شهرستان قروه، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ قروه پس از هماهنگی با مراجع قضائی و در اجرای طرح ارتقای امنیت محله‌محور، با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی موفق به شناسایی یک سارق شدند و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به کشف تعدادی اموال مسروقه از مخفیگاه متهم، تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ مظفری خاطرنشان کرد: صحنه‌های سرقت با حضور مالباختگان بازسازی شد و متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.