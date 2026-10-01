نرخ رسمی ارز امروز ۹ مهر؛ قیمت دلار در مرز ۱۷۵ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات امروز -پنجشنبه ۹ مهر ۱۴۰۵- مرکز مبادله ارز و طلای ایران با افزایش نرخ انواع ارز همراه بود. در این میان، قیمت فروش حواله دلار آمریکا با ۵۲۲ تومان و ۵ ریال افزایش نسبت به روز گذشته، به ۱۷۴ هزار و ۷۰۴ تومان و ۴ ریال رسید.

نرخ خرید حواله دلار نیز امروز ۱۷۳ هزار و ۱۳۲ تومان و یک ریال اعلام شد که نسبت به نرخ ۱۷۲ هزار و ۶۱۴ تومان و ۳ ریالی روز گذشته، ۵۱۷ تومان و ۸ ریال افزایش داشته است.

با رسیدن نرخ فروش حواله دلار به ۱۷۴ هزار و ۷۰۴ تومان، فاصله این نرخ با مرز ۱۷۵ هزار تومان به کمتر از ۳۰۰ تومان رسیده است.

در معاملات حواله یورو نیز نرخ فروش با افزایش همراه شد و به ۱۹۸ هزار و ۱۷۹ تومان و یک ریال رسید. این رقم در روز گذشته ۱۹۷ هزار و ۴۳۵ تومان و ۳ ریال بود که نشان‌دهنده افزایش حدود ۷۴۴ تومانی است. نرخ خرید حواله یورو نیز امروز ۱۹۶ هزار و ۳۹۵ تومان و ۵ ریال اعلام شد که نسبت به روز گذشته ۷۳۷ تومان و یک ریال افزایش دارد.

حواله درهم امارات نیز در مسیر افزایشی قرار گرفت. نرخ فروش این ارز امروز ۴۷ هزار و ۵۷۱ تومان اعلام شد که نسبت به نرخ ۴۷ هزار و ۴۲۸ تومان و ۷ ریالی روز گذشته، حدود ۱۴۲ تومان بیشتر است. نرخ خرید درهم نیز به ۴۷ هزار و ۱۴۲ تومان و ۹ ریال رسید.

در معاملات حواله روبل روسیه، قیمت فروش امروز ۲ هزار و ۹۰ تومان و ۸ ریال تعیین شد؛ در حالی که این نرخ در روز گذشته ۲ هزار و ۶۳ تومان و یک ریال بود. بر این اساس، نرخ فروش روبل حدود ۲۸ تومان افزایش یافته است. نرخ خرید این ارز نیز امروز ۲ هزار و ۷۲ تومان اعلام شد.

حواله یوان چین نیز با افزایش قیمت مواجه شد و نرخ فروش آن از ۲۵ هزار و ۹۵۸ تومان و ۶ ریال در روز گذشته به ۲۶ هزار و ۵۵ تومان رسید. به این ترتیب، نرخ فروش یوان حدود ۹۶ تومان افزایش داشته است. نرخ خرید این ارز نیز ۲۵ هزار و ۸۲۰ تومان و ۵ ریال اعلام شد.

در بازار حواله روپیه هند، نرخ فروش امروز به یک هزار و ۸۲۱ تومان و ۷ ریال رسید. این رقم در روز گذشته یک هزار و ۸۱۵ تومان و ۵ ریال بود و در نتیجه حدود ۶ تومان افزایش را ثبت کرد. نرخ خرید روپیه نیز یک هزار و ۸۰۵ تومان و ۳ ریال اعلام شد.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن نیز امروز ۱۱۱ هزار و ۹۱ تومان و ۶ ریال اعلام شد. این نرخ در روز گذشته ۱۱۰ هزار و ۵۷۳ تومان بود و به این ترتیب، قیمت فروش یکصد ین ۵۱۸ تومان و ۶ ریال افزایش یافته است. نرخ خرید یکصد ین نیز ۱۱۰ هزار و ۹ تومان و ۲ ریال تعیین شد.

در معاملات حواله هزار وون کره جنوبی، نرخ فروش امروز به ۱۲۸ هزار و ۸۴۰ تومان و ۸ ریال رسید. این رقم در مقایسه با نرخ ۱۲۸ هزار و ۴۷۹ تومان و ۲ ریالی روز گذشته، ۳۶۱ تومان و ۶ ریال افزایش نشان می‌دهد. نرخ خرید هزار وون نیز امروز ۱۲۷ هزار و ۶۸۱ تومان و ۲ ریال اعلام شد.