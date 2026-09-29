نوسان ارزی در مرکز مبادله؛ دلار و یورو گران شدند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ ارز در معاملات امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ با تغییرات متفاوتی نسبت به روز گذشته همراه شد که در این میان نرخ فروش دلار و یورو افزایش یافت، در حالی که نرخ فروش حواله درهم امارات با کاهش مواجه شد.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت فروش حواله دلار آمریکا امروز به ۱۷۳ هزار و ۶۶۰ تومان و ۹۰ ریال رسید که نسبت به روز گذشته ۸۱۰ تومان و ۹۰ ریال افزایش داشته است. نرخ خرید حواله دلار نیز با ۸۰۳ تومان افزایش، از ۱۷۱ هزار و ۲۹۵ تومان به ۱۷۲ هزار و ۹۸ تومان رسید.

در بخش یورو، نرخ فروش حواله با ۲۴۷ تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۱۹۷ هزار و ۴۰۰ تومان و ۱ ریال رسید. نرخ خرید یورو نیز با ۲۴۵ تومان و ۵ ریال افزایش، از ۱۹۵ هزار و ۳۷۹ تومان به ۱۹۵ هزار و ۶۲۳ تومان و ۵ ریال صعود کرد.

نرخ فروش حواله درهم امارات با ۳۷۹ تومان و ۲ ریال کاهش به ۴۷ هزار و ۲۸۶ تومان و ۸ ریال رسید؛ در مقابل، نرخ خرید این ارز با ۲۱۷ تومان و ۹ ریال افزایش به ۴۶ هزار و ۸۶۱ تومان و ۲ ریال رسید.

در سایر معاملات، قیمت فروش حواله روبل روسیه با ۸ تومان و ۴ ریال افزایش به ۲ هزار و ۵۷ تومان و ۴ ریال رسید و نرخ خرید آن با ۸ تومان و ۹ ریال افزایش، ۲ هزار و ۳۸ تومان و ۹ ریال اعلام شد. نرخ فروش حواله یوان چین نیز با ۱۲۲ تومان و ۶ ریال افزایش به ۲۵ هزار و ۸۶۹ تومان و ۶ ریال و نرخ خرید آن با ۱۲۱ تومان و ۸ ریال افزایش، ۲۵ هزار و ۶۳۶ تومان و ۸ ریال تعیین شد.

همچنین نرخ فروش حواله روپیه هند با ۵ تومان و ۱ ریال افزایش به یک هزار و ۸۰۹ تومان و ۱ ریال رسید و نرخ خرید آن با ۴ تومان و ۸ ریال افزایش، یک هزار و ۷۹۲ تومان و ۸ ریال ثبت شد. در بازار حواله یکصد ین ژاپن، نرخ فروش با ۳۹۳ تومان و ۷ ریال افزایش به ۱۱۰ هزار و ۳۰۱ تومان و ۷ ریال و نرخ خرید آن با ۳۹۰ تومان و ۹ ریال افزایش، ۱۰۹ هزار و ۳۰۹ تومان رسید. قیمت فروش حواله هزار وون کره جنوبی نیز با ۸۸ تومان و ۳ ریال افزایش به ۱۲۷ هزار و ۶۶۰ تومان و ۳ ریال و نرخ خرید آن با ۸۸ تومان و ۱ ریال افزایش، ۱۲۶ هزار و ۵۱۱ تومان و ۴ ریال اعلام شد.

بررسی نرخ‌های امروز نشان می‌دهد نرخ فروش دلار، یورو، روبل، یوان، روپیه، یکصد ین و هزار وون افزایش یافته و تنها درهم کاهش داشته است؛ در این میان بیشترین رشد نرخ فروش از نظر مبلغ مربوط به دلار آمریکا بوده است.