به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده در بازار ارز در روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، قیمت خرید هر دلار آمریکا به ۱۸۹ هزار و ۶۰۳ تومان و ۶ ریال و نرخ فروش آن به ۱۹۱ هزار و ۳۲۵ تومان و ۵ ریال رسید.

این در حالی است که در روز پنجشنبه ۲۱ آبان، دلار با نرخ خرید ۱۸۹ هزار و ۲۲۵ تومان و یک ریال و نرخ فروش ۱۹۰ هزار و ۹۴۳ تومان و ۶ ریال معامله شده بود.

به این ترتیب، نرخ خرید دلار ۳۷۸ تومان و ۵ ریال و نرخ فروش آن ۳۸۱ تومان و ۹ ریال افزایش یافته است.

درهم امارات نیز در روز جاری با نرخ خرید ۵۱ هزار و ۶۲۷ تومان و ۹ ریال و نرخ فروش ۵۲ هزار و ۹۶ تومان و ۸ ریال قیمت‌گذاری شد. این ارز در روز گذشته با نرخ خرید ۵۱ هزار و ۵۲۴ تومان و ۹ ریال و نرخ فروش ۵۱ هزار و ۹۹۲ تومان و ۸ ریال معامله شده بود.

در مقابل، یورو روند کاهشی داشت؛ به‌طوری‌که نرخ خرید آن از ۲۱۱ هزار و ۳۳ تومان و ۲ ریال در روز گذشته به ۲۱۰ هزار و ۳۴۰ تومان و ۶ ریال و نرخ فروش آن از ۲۱۲ هزار و ۹۴۹ تومان و ۷ ریال به ۲۱۲ هزار و ۲۵۰ تومان و ۹ ریال کاهش یافت.

همچنین هر روبل روسیه با نرخ خرید ۲ هزار و ۲۹۳ تومان و ۸ ریال و نرخ فروش ۲ هزار و ۳۱۴ تومان و ۶ ریال معامله شد؛ در حالی که این ارقام در روز گذشته به ترتیب ۲ هزار و ۲۹۲ تومان و ۳ ریال و ۲ هزار و ۳۱۳ تومان و یک ریال بود.

نرخ خرید یوان چین نیز به ۲۸ هزار و ۴۱۶ تومان و ۸ ریال و نرخ فروش آن به ۲۸ هزار و ۶۷۴ تومان و ۹ ریال رسید. این ارز در روز گذشته با نرخ خرید ۲۸ هزار و ۳۴۴ تومان و ۶ ریال و نرخ فروش ۲۸ هزار و ۶۰۲ تومان معامله شده بود.

در همین حال، روپیه هند با نرخ خرید ۲ هزار و ۲۱ تومان و ۸ ریال و نرخ فروش ۲ هزار و ۴۰ تومان و ۲ ریال قیمت‌گذاری شد. نرخ خرید و فروش این ارز در روز گذشته به ترتیب ۲ هزار و ۱۷ تومان و ۲ هزار و ۳۵ تومان و ۳ ریال بود.

در بازار ارزهای آسیایی، هر یکصد ین ژاپن با نرخ خرید ۱۱۸ هزار و ۶۰۳ تومان و ۶ ریال و نرخ فروش ۱۱۹ هزار و ۶۸۰ تومان و ۷ ریال اعلام شد. این در حالی است که نرخ خرید و فروش یکصد ین ژاپن در روز گذشته به ترتیب ۱۱۹ هزار و ۱۸۲ تومان و ۵ ریال و ۱۲۰ هزار و ۲۶۴ تومان و ۹ ریال بود.

همچنین نرخ خرید هر هزار وون کره جنوبی به ۱۴۱ هزار و ۸۰۸ تومان و ۶ ریال رسید. نرخ فروش این ارز در اطلاعات روز جاری اعلام نشده است.

در مجموع، بررسی نرخ‌ها نشان می‌دهد دلار، درهم، روبل، یوان و روپیه هند در معاملات روز ۲۲ آبان افزایش قیمت داشته‌اند؛ در مقابل، یورو و یکصد ین ژاپن با کاهش نرخ خرید و فروش مواجه شده‌اند.