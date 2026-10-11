رکوردشکنی یورو در مرکز مبادله؛ عبور از مرز ۲۰۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران؛ بررسی تغییرات قیمتی در بازار ارز کشور طی معاملات امروز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵، حاکی از نوسان صعودی در تمامی ارزهای عرضه شده نسبت به روز گذشته است.

در بخش دلار آمریکا، نرخ فروش حواله با رشد ۵۳۵ تومان و ۶ ریالی نسبت به روز شنبه به رقم ۱۷۸ هزار و ۹۴۱ تومان و ۶ ریال رسید؛ همچنین نرخ خرید دلار نیز با افزایشی معادل ۵۳۱ تومان و ۱۰ ریال، ۱۷۷ هزار و ۳۳۱ تومان و ۱۰ ریال قیمت‌گذاری شد.

بازار یورو شاهد بیشترین میزان افزایش نرخ فروش در میان ارزهای بررسی‌شده بود، به‌گونه‌ای که نرخ فروش حواله یورو با رشد ۷۵۸ تومان و ۵ ریالی، سد مقاومتی ۲۰۰ هزار تومان را شکست و در قیمت ۲۰۰ هزار و ۴۴۲ تومان و ۵ ریال ایستاد؛ نرخ خرید این ارز نیز با رشدی معادل ۷۵۲ تومان و ۵ ریال، در سطح ۱۹۸ هزار و ۶۳۸ تومان و ۵ ریال ثبت گردید.

در سایر نمادهای ارزی، حواله درهم امارات در سمت فروش با رشد ۱۴۵ تومان و ۷ ریالی به ۴۸ هزار و ۷۲۴ تومان و ۷ ریال رسید و نرخ خرید آن نیز با افزایش ۱۴۵ تومان و ۲ ریالی، ۴۸ هزار و ۲۸۶ تومان و ۲ ریال تعیین شد.

معاملات روبل روسیه نیز با افزایش ۶ تومان و ۶ ریالی در نرخ فروش همراه بود که قیمت را به ۲ هزار و ۱۰۷ تومان و ۶ ریال رساند؛ نرخ خرید روبل نیز با همان میزان افزایش (۶ تومان و ۶ ریال)، ۲ هزار و ۸۸ تومان و ۶ ریال ثبت شد.

حواله یوان چین در سمت فروش با صعود ۵۸ تومانی به قیمت ۲۶ هزار و ۶۹۷ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز با افزایش ۵۷ تومان و ۷ ریالی، ۲۶ هزار و ۴۵۶ تومان و ۷ ریال اعلام گردید.

در بازار روپیه هند، قیمت فروش حواله با رشد ۶ تومان و ۴ ریالی، یک هزار و ۸۴۹ تومان و ۴ ریال ثبت شد و نرخ خرید آن نیز با افزایش ۶ تومان و ۸ ریالی به یک هزار و ۸۳۲ تومان و ۸ ریال رسید.

قیمت فروش حواله یکصد ین ژاپن با افزایش قابل‌توجه ۳۵۵ تومان و ۷ ریالی، ۱۱۳ هزار و ۲۶ تومان و ۷ ریال اعلام شد؛ نرخ خرید این ارز نیز با رشدی معادل ۳۵۲ تومان و ۵ ریال، ۱۱۲ هزار و ۹ تومان و ۵ ریال به ثبت رسید.

همچنین در معاملات هزار وون کره جنوبی، نرخ فروش حواله با رشد ۵۹۴ تومان و ۸ ریالی به ۱۳۳ هزار و ۵۱۳ تومان و ۸ ریال و نرخ خرید آن با افزایش ۵۸۹ تومان و ۲ ریالی به ۱۳۲ هزار و ۳۱۲ تومان و ۲ ریال رسید.

برآیند مقایسه نرخ‌های خرید و فروش نشان می‌دهد که هر هشت ارز مورد بررسی در مرکز مبادله ایران نسبت به روز گذشته روند افزایشی داشته‌اند که در این میان، عبور نرخ فروش حواله یورو از مرز ۲۰۰ هزار تومان مهم‌ترین تغییر بازار ارز در معاملات امروز به شمار می‌آید.