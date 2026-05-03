۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۱

قیمت دلار رسمی بالا رفت

قیمت دلار حواله‌ای در مرکز مبادله ایران امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ با ادامه روند افزایشی به ۱۴۳ هزار و ۶۶۸ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ ارز در مرکز مبادله ایران (بازار ارز تجاری) در روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ با رشد ملایمی همراه بود؛ به‌طوری که قیمت دلار در معاملات حواله‌ای به ۱۴۳ هزار و ۶۶۸ تومان رسید. بررسی روند قیمتی از میانه فروردین‌ماه تاکنون نشان می‌دهد نرخ حواله دلار نسبت به آن زمان که در حدود ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود، بیش از ۴.۵ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که سایر ارزهای معتبر نیز کم‌وبیش تجربه کرده‌اند.

بر اساس اعلام سامانه مبادله، نرخ خرید دلار امروز ۱۴۲ هزار و ۳۷۵ تومان و نرخ فروش آن ۱۴۳ هزار و ۶۶۸ تومان ثبت شده است. این در حالی است که دلار حواله‌ای نسبت به روز گذشته (۱۲ اردیبهشت) نزدیک به ۰.۹ درصد افزایش داشته و همچنان در مسیر صعود تدریجی خود در بازار حواله حرکت می‌کند.

نمودار زیر تغییرات روزانه دلار را بر حسب ریال نشان می‌دهد.

در ادامه، یورو با قیمت فروش ۱۶۸ هزار و ۳۹۶ تومان و نرخ خرید ۱۶۶ هزار و ۸۸۰ تومان در مرکز مبادله ثبت شد. درهم امارات نیز که یکی از ارزهای پرکاربرد تجاری در مبادلات خارجی است، با نرخ فروش ۳۹ هزار و ۱۱۹ تومان و نرخ خرید ۳۸ هزار و ۷۶۷ تومان معامله شد.

از سوی دیگر، روبل روسیه با نرخ فروش هزار و ۹۱۸ تومان، یوان چین با قیمت ۲۱ هزار و ۵۰۵ تومان و روپیه هند با نرخ هزار و ۵۱۵ تومان در بازار حواله مورد دادوستد قرار گرفتند. همچنین نرخ یکصد ین ژاپن به ۹۱ هزار و ۴۶۲ تومان و هزار وون کره جنوبی به ۹۷ هزار و ۵۴۱ تومان رسید.

در مقایسه با روز گذشته، بیشترین افزایش مربوط به دلار و یورو بوده است که هر دو با رشد کمتر از یک درصدی به روند صعودی آرام خود ادامه داده‌اند. کارشناسان ارزی این حرکت را نشانه‌ای از تثبیت تدریجی بازار حواله و هماهنگی آن با تحولات جهانی نرخ ارز می‌دانند.

جدول زیر اطلاعات نرخ تمامی ارزها از جمله سایر ارزهای مهم دیگر را بر حسب ریال نشان می‌دهد.

پی‌نوشت.

  • نرخ حواله بر اساس معاملات ثبت‌شده توسط بانک‌ها در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
  • نرخ حواله بر پایه عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام‌شده در تالار «حواله ارز» مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.
علی فروزانفر

