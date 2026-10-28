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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

قیمت رسمی دلار و یورو امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵

قیمت رسمی دلار و یورو امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵

نرخ فروش دلار آمریکا در مرکز مبادله ایران در روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ به ۱۸۶ هزار و ۴۲۰ تومان رسید؛ یورو نیز با نرخ بیش از ۲۰۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده در مرکز مبادله ایران، دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه ۶ آبان با نرخ فروش یک میلیون و ۸۶۴ هزار و ۲۰۰ ریال و نرخ خرید یک میلیون و ۸۴۷ هزار و ۴۲۲ ریال قیمت‌گذاری شده است.

همچنین نرخ فروش یورو در مرکز مبادله به ۲ میلیون و ۷۷ هزار و ۵۴۸ ریال رسیده و نرخ خرید این ارز نیز ۲ میلیون و ۵۸ هزار و ۸۵۰ ریال اعلام شده است.

درهم امارات نیز با نرخ فروش ۵۰۷ هزار و ۶۱۱ ریال و نرخ خرید ۵۰۳ هزار و ۴۳ ریال معامله می‌شود. نرخ فروش یوان چین ۲۷۹ هزار و ۶۲۰ ریال و نرخ خرید آن ۲۷۷ هزار و ۱۰۳ ریال است.

بر اساس این نرخ‌ها، روبل روسیه با قیمت فروش ۲۳ هزار و ۱۴۹ ریال و نرخ خرید ۲۲ هزار و ۹۴۱ ریال اعلام شده است. همچنین نرخ فروش روپیه هند ۱۹ هزار و ۶۱۷ ریال و نرخ خرید آن ۱۹ هزار و ۴۴۰ ریال است.

در بازار ارزهای آسیایی، هر ۱۰۰ ین ژاپن با نرخ فروش یک میلیون و ۱۸۰ هزار و ۸۸۶ ریال و نرخ خرید یک میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۵۸ ریال قیمت‌گذاری شده است. نرخ فروش هزار وون کره جنوبی نیز به یک میلیون و ۴۰۵ هزار و ۴۸۸ ریال رسیده و نرخ خرید آن یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۸۳۹ ریال اعلام شده است.

این نرخ‌ها مربوط به تابلوی اعلام نرخ مرکز مبادله ایران در روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ است.

کد مطلب 6992491
علی فروزانفر

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