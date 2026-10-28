قیمت رسمی دلار و یورو امروز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده در مرکز مبادله ایران، دلار آمریکا در معاملات روز چهارشنبه ۶ آبان با نرخ فروش یک میلیون و ۸۶۴ هزار و ۲۰۰ ریال و نرخ خرید یک میلیون و ۸۴۷ هزار و ۴۲۲ ریال قیمت‌گذاری شده است.

همچنین نرخ فروش یورو در مرکز مبادله به ۲ میلیون و ۷۷ هزار و ۵۴۸ ریال رسیده و نرخ خرید این ارز نیز ۲ میلیون و ۵۸ هزار و ۸۵۰ ریال اعلام شده است.

درهم امارات نیز با نرخ فروش ۵۰۷ هزار و ۶۱۱ ریال و نرخ خرید ۵۰۳ هزار و ۴۳ ریال معامله می‌شود. نرخ فروش یوان چین ۲۷۹ هزار و ۶۲۰ ریال و نرخ خرید آن ۲۷۷ هزار و ۱۰۳ ریال است.

بر اساس این نرخ‌ها، روبل روسیه با قیمت فروش ۲۳ هزار و ۱۴۹ ریال و نرخ خرید ۲۲ هزار و ۹۴۱ ریال اعلام شده است. همچنین نرخ فروش روپیه هند ۱۹ هزار و ۶۱۷ ریال و نرخ خرید آن ۱۹ هزار و ۴۴۰ ریال است.

در بازار ارزهای آسیایی، هر ۱۰۰ ین ژاپن با نرخ فروش یک میلیون و ۱۸۰ هزار و ۸۸۶ ریال و نرخ خرید یک میلیون و ۱۷۰ هزار و ۲۵۸ ریال قیمت‌گذاری شده است. نرخ فروش هزار وون کره جنوبی نیز به یک میلیون و ۴۰۵ هزار و ۴۸۸ ریال رسیده و نرخ خرید آن یک میلیون و ۳۹۲ هزار و ۸۳۹ ریال اعلام شده است.

این نرخ‌ها مربوط به تابلوی اعلام نرخ مرکز مبادله ایران در روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ است.