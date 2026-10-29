قیمت رسمی دلار و یورو امروز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر دلار آمریکا با نرخ خرید یک میلیون و ۸۵۱ هزار و ۱۱۷ ریال و نرخ فروش یک میلیون و ۸۶۷ هزار و ۹۲۸ ریال قیمت‌گذاری شده است.

همچنین نرخ خرید هر یورو ۲ میلیون و ۶۲ هزار و ۱۱۳ ریال و نرخ فروش آن ۲ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۴۱ ریال اعلام شده است.

درهم امارات نیز با نرخ خرید ۵۰۴ هزار و ۴۸ ریال و نرخ فروش ۵۰۸ هزار و ۶۲۶ ریال معامله می‌شود. نرخ خرید روبل روسیه ۲۲ هزار و ۸۹۲ ریال و نرخ فروش آن ۲۳ هزار و ۱۰۰ ریال است.

بر اساس این گزارش، نرخ خرید هر یوان چین ۲۷۷ هزار و ۶۷۹ ریال و نرخ فروش آن ۲۸۰ هزار و ۲۰۱ ریال تعیین شده است. همچنین هر روپیه هند با نرخ خرید ۱۹ هزار و ۴۳۱ ریال و نرخ فروش ۱۹ هزار و ۶۰۷ ریال قیمت‌گذاری می‌شود.

در سایر ارزها، نرخ خرید یکصد ین ژاپن یک میلیون و ۱۶۹ هزار و ۸۰۷ ریال و نرخ فروش آن یک میلیون و ۱۸۰ هزار و ۴۳۱ ریال است. نرخ خرید هزار وون کره جنوبی نیز یک میلیون و ۳۷۷ هزار و ۴۶۶ ریال و نرخ فروش آن یک میلیون و ۳۸۹ هزار و ۹۷۶ ریال اعلام شده است.