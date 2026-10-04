افزایش نرخ فروش تمامی ارزهای عمده در مرکز مبادله ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تابلوی معاملات ارزی این مرکز در روز یکشنبه ۱۲ مهرماه با روند صعودی قیمت دلار و چند ارز شاخص دیگر همراه گردید. طی دادوستدهای جاری، نرخ عرضه حواله دلار آمریکا رقم ۱۷۵ هزار و ۷۵۴ تومان و ۲ ریال را به ثبت رساند که در قیاس با رقم ۱۷۵ هزار و ۲۲۸ تومان و ۵ ریال در روز پیشین، بیانگر رشدی معادل ۵۲۶ تومان و حدود ۱ ریال است.

در همین حال، نرخ تقاضا (خرید) برای اسکناس دلار معادل ۱۷۴ هزار و ۱۷۲ تومان و ۴ ریال درج شد؛ رقمی که در سنجش با بهای ۱۷۳ هزار و ۶۵۱ تومان و ۴ ریال روز گذشته، بالا رفتن نزدیک به ۵۲۱ تومان را به نمایش می‌گذارد.

در تالار معاملات یورو نیز برخلاف دلار، ارزش فروش در روز جاری در مسیر رشد قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که بهای عرضه حواله یورو از ۱۹۷ هزار و ۲۷۷ تومان و ۶ ریال طی روز قبل به ۱۹۷ هزار و ۸۱۳ تومان و ۲ ریال افزایش یافت که از تقویت حدود ۵۳۶ تومانی آن حکایت دارد. همچنین قیمت خرید یورو با ۵۳۰ تومان افزایش روی رقم ۱۹۶ هزار و ۳۳ تومان تثبیت شد.

بررسی بهای فروش حواله درهم امارات در معاملات روز جاری نشان‌دهنده ثبت قیمت ۴۷ هزار و ۸۵۷ تومان و نزدیک به یک ریال است که نسبت به نرخ ۴۷ هزار و ۷۱۴ تومانی روز پیش، افزایشی در حدود ۱۴۳ تومان دارد. نرخ خرید این ارز نیز با رشدی نزدیک به ۱۴۰ تومان، سطح ۴۷ هزار و ۴۲۶ تومان را ثبت کرد.

در بخش حواله روبل روسیه، بهای عرضه امروز روی عدد ۲ هزار و ۱۰۵ تومان و ۲ ریال قرار گرفت که نسبت به سطح ۲ هزار و ۹۸ تومان و ۹ ریال در روز قبل، افزایشی حدود ۶ تومان را نشان می‌دهد. بهای خرید روبل نیز با بالا رفتن حدود ۶ تومان به ۲ هزار و ۸۶ تومان رسید.

همچنین قیمت عرضه حواله یوان چین در روز جاری رقم ۲۶ هزار و ۲۱۰ تومان و ۲ ریال تعیین شد که در سنجش با بهای ۲۶ هزار و ۱۳۱ تومان و ۸ ریال روز پیشین، حاکی از افزایش نزدیک به ۷۸ تومان است. نرخ خرید یوان نیز با رشدی حدود ۷۵ تومان، به ۲۵ هزار و ۹۷۴ تومان دست یافت.

در دادوستدهای مربوط به حواله روپیه هند، ارزش فروش امروز به رقم یک‌هزار و ۸۲۴ تومان و ۹ ریال رسید و در مقایسه با روز پیش حدود ۲ تومان صعود کرد. ارزش خرید این ارز نیز با افزایشی نزدیک به ۲ تومان بر روی یک‌هزار و ۸۰۸ تومان و ۵ ریال ایستاد.

نرخ یکصد ین ژاپن در طرف فروش نیز رو به جلو حرکت کرد و بهای آن به ۱۱۱ هزار و ۳۵۹ تومان و ۶ ریال بالغ شد؛ این عدد نسبت به نرخ ۱۱۱ هزار و ۳۴ تومان و یک ریال روز قبل، حدود ۳۲۵ تومان جهش داشته است. در طرف خرید نیز قیمت یکصد ین با رشد حدود ۳۲ تومانی رقم ۱۱۰ هزار و ۳۵۷ تومان را به ثبت رساند.

در جریان معاملات حواله هزار وون کره جنوبی، ارزش فروش در روز جاری ۱۳۰ هزار و ۸۳۶ تومان و ۳ ریال درج گردید؛ این قیمت در مقایسه با نرخ ۱۳۰ هزار و ۱۶۹ تومان و ۸ ریال روز قبل، حدود ۶۶۶ تومان افزایش یافته است. بهای خرید وون نیز با رشدی نزدیک به ۶۵۹ تومان در سطح ۱۲۹ هزار و ۶۵۹ تومان جای گرفت.

واکاوی کلی ارقام گویای آن است که دلار آمریکا با جهش حدود ۵۲۶ تومانی در بخش عرضه، نقشی محوری در دگرگونی‌های بازار مرکز مبادله رقم زده است. در این میان، هزار وون کره جنوبی با ثبت افزایش حدود ۶۶۶ تومانی، بیشترین شتاب رشد نرخ فروش را در مقایسه با سایر ارزها داشته و اسکناس‌های دلار و یورو در رده‌های بعدی ایستاده‌اند.

بر این اساس، برعکس افت چشمگیر قیمت یورو در روز گذشته، در معاملات امروز بهای عرضه تمامی ارزهای شاخص با رشد همراه بوده و مرکز مبادله در دومین روز کاری هفته فضایی کاملاً افزایشی را در نرخ‌های فروش تجربه کرده است.