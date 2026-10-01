ثبت جهانی گردوی تویسرکان گامی راهبردی برای تثبیت برند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی مفتح ظهر پنج شنبه در حاشیه برگزاری جشنواره گردوی تویسرکان با اشاره به پیگیری‌های مستمر به منظور تقویت جایگاه اقتصادی این محصول اظهار کرد: گردو هویت اقتصادی و شاخصه اصلی تویسرکان است و در سال‌های اخیر تلاش شده است تا با همکاری نهادهای علمی و اجرایی ضمن حفظ این جایگاه از آسیب‌های احتمالی نیز پیشگیری شود.

وی با بیان اینکه ثبت جهانی گردوی تویسرکان نقطه پایان نیست، تصریح کرد: ثبت برند گامی اولیه برای معرفی ظرفیت‌ها است اما آنچه اعتبار این محصول را تضمین می‌کند نظارت بر عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عرضه گردوی سایر مناطق با نام تویسرکان گفت: این اقدام غیراصولی اعتماد مصرف‌کنندگان را خدشه‌دار می‌کند و تمامی دست‌اندرکاران از باغداران تا اصناف باید در کنار دستگاه‌های مسئول برای حفظ اصالت محصول تویسرکان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اهتمام جدی داشته باشند.

مقاوم‌سازی باغات در برابر سرمازدگی با رویکردهای علمی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب‌های ناشی از سرمای دیررس بهاره، افزود: پس از وقوع خسارت‌های گسترده در سال‌های گذشته مقاوم‌سازی درختان گردو در دستور کار قرار گرفت.

مفتح ادامه داد: با همکاری دانشگاه تهران و بهره‌گیری از تجربیات فنی کشورهای پیشرو در صنعت گردو نظیر ترکیه طرح «سرشاخه‌کاری» به‌عنوان راهکاری علمی برای مقابله با سرمازدگی و افزایش بهره‌وری اجرا شد که خوشبختانه گام موثری در کاهش مخاطرات باغات بوده است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تداوم این حمایت‌های فنی و اعتباری برای مقابله با آفات به‌ویژه «کرم خراط» تاکید کرد.

مفتح با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه کشاورزی منطقه از وجود پتانسیل تولید انبوه «سماق» در تویسرکان خبر داد و تصریح کرد: تویسرکان یکی از کانون‌های تولید سماق در کشور است که می‌تواند به‌عنوان یک قطب اقتصادی در این زمینه معرفی شود.

وی از سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خواست تا با انجام مطالعات کارشناسی و در مراحل قانونی فرایند ثبت ملی یا جهانی سماق تویسرکان را آغاز کند.