بیش از ۳۰۰ کیلوگرم گردوی سرقتی در سلسله کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ «کامران حسنوند» ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع سرقت گردو از باغات شهرستان سلسله، موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

سارقان هنگام سرقت دستگیر شدند

وی افزود: مأموران پاسگاه «کاکارضا» با انجام اقدامات پلیسی، دو سارق را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، متهمان را در حین سرقت دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله ادامه داد: در بازرسی از خودروی سارقان، بیش از ۳۰۰ کیلوگرم گردوی سرقتی کشف شد.

تأکید پلیس بر برخورد با سارقان محصولات کشاورزی

حسنوند در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای برخورد با سارقان محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.