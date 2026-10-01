به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمد اصغری ظهر پنج شنبه در حاشیه جشنواره گردوی تویسرکان با تاکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر کشاورزی این شهرستان، اظهار کرد: تویسرکان به دلیل برخورداری از اقلیم کوهستانی و شرایط آب‌وهوایی مساعد به قطب اصلی تولید گردو در کشور تبدیل شده است به‌گونه‌ای که از این محصول با عنوان «طلای سبز» یاد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان با بیان اینکه سطح زیرکشت باغات گردوی این شهرستان ۸ هزار و ۳۰۰ هکتار است، افزود: حدود ۸ هزار بهره‌بردار در این بخش مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به تنوع ژنتیکی منحصربه‌فرد گردوی تویسرکان، تصریح کرد: پروفسور ژرمن از کارشناسان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد این منطقه را «بهشت درختان گردو» نامیده است و پیشینه باغداری در این شهرستان به‌قدری است که در اسناد تاریخی درختان گردو به‌عنوان بخشی از مهریه بانوان ثبت شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان به وجود درختان کهنسال گردو نظیر درخت «آس» با قدمت ۴۵۰ سال و درخت «بی‌بی‌گل» با قدمت ۳۵۰ سال اشاره کرد و آن‌ها را نمادی از دیرینگی کشت این محصول در منطقه دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های دانش‌بنیان در این حوزه پرداخت و گفت: مرکز تحقیقات گردوی کشور در روستای فرسفج و نهالستان مادری در روستای مرادآباد سالانه حدود یک میلیون چشمه پیوندک و ۱۰۰ هزار اصله نهال پیوندی شناسه‌دار تولید می‌کنند.

محمد اصغری برای مقابله با چالش سرمازدگی و افزایش بهره‌وری طرح «سرشاخه‌کاری» برای نخستین‌بار در استان همدان در باغات تویسرکان آغاز شده است که نقش موثری در جوان‌سازی درختان و افزایش تولید در واحد سطح دارد.

وی با اشاره به فعالیت ۲۵۰ واحد صنفی خریدوفروش گردو و تولید ۴۰۰ دستگاه پوست‌گیر گردو در سال، تصریح کرد: با وجود این زیرساخت‌ها «حلقه مفقوده» اقتصاد گردوی تویسرکان توسعه صنایع فرآوری صنعتی است.

مدیر جهاد کشاورزی تویسرکان افزود: هم‌اکنون واحدهایی در زمینه تولید کربن فعال از پوست گردو و پودرهای گیاهی صنعتی فعالیت دارند اما برای دستیابی به ارزش افزوده حداکثری و اشتغال پایدار جذب سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های صنعتی فرآوری ضروری است؛ طرح‌هایی که در حال حاضر با پیشرفت ۱۰ تا ۲۰ درصدی در مرحله صدور جواز تأسیس قرار دارند.

وی در پایان بر اهمیت مدیریت منابع آب تاکید کرد و گفت: با حمایت نماینده تویسرکان در مجلس مبلغ ۴۵ میلیارد تومان از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت برای طرح‌های آب و خاک هزینه شده است و با این حال ۸ هزار هکتار از باغات گردوی شهرستان نیازمند اجرای پروژه‌های نوین آبیاری هستند که تامین اعتبارات تکمیلی برای مدیریت بهینه مصرف آب و پایداری تولید گردو در این قطب اقتصادی امری حیاتی است.