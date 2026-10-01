به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی ظهر پنجشنبه در آیین واگذاری اراضی برای احداث واحدهای مسکونی محرومان، از حمایت‌های نماینده مردم رودسر و املش در راستای تأمین اعتبارات ملی و تخصیص قیر رایگان برای شهرستان و همچنین فرماندار رودسر در راستای بسترسازی مناسب برای اجرای خدمات نظام جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به اجرای طرح «خانه امید» در شهرستان رودسر اظهار کرد: این طرح به صورت نمادین و متمرکز برای نخستین بار در استان گیلان اجرا می‌شود و در قالب آن، زمین به صورت رایگان و ۹۹ ساله در اختیار خانوارهای دهک‌های یک تا چهار قرار می‌گیرد.

وی افزود: در مرحله نخست، زمین برای احداث مسکن به چهار خانوار که پیش از این شناسایی شده‌اند، به صورت ۹۹ ساله واگذار می‌شود.

دائمی با بیان اینکه برای ساخت این واحدها تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض نیز در نظر گرفته شده است، گفت: متقاضیان می‌توانند از تسهیلات ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد بهره‌مند شوند و با توجه به دهک درآمدی، کمک بلاعوض نیز برای ساخت مسکن به آنان پرداخت خواهد شد تا بتوانند مسکن مناسبی برای خود احداث کنند.

وی همچنین به رفع مشکل زمین مجتمع گردشگری و ورزشی حوزه علمیه خواهران اشاره کرد و گفت: این مشکل که سال‌ها مطرح بود، امروز برطرف شد و زمین مذکور به صورت رایگان در راستای خدمت به مردم استان، به ویژه شهرستان رودسر، اختصاص یافت تا با احداث این مجتمع فرهنگی، ورزشی و گردشگری، مردم استان گیلان و دیگر نقاط کشور بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در شهرستان رودسر بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، با پیگیری‌های انجام‌شده، ۴۰ کیلومتر آسفالت به مساحت ۱۷۵ هزار مترمربع در سطح شهرستان اجرا شده است.

وی ادامه داد: این طرح‌ها در ۵۶ روستا اجرا شده و تاکنون ۴۷ روستا از اجرای پروژه‌های آسفالت، پل‌سازی، دیوارسازی و دیگر طرح‌های عمرانی بهره‌مند شده‌اند که اتفاق ارزشمندی در حوزه عمران روستایی محسوب می‌شود.

دائمی با تأکید بر نقش همکاری مسئولان شهرستان در اجرای این پروژه‌ها گفت: این اقدامات با حمایت و هم‌افزایی نماینده مردم، فرماندار، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها و با بسترسازی مناسب از سوی آنان محقق شده است.

وی با اشاره به رشد شاخص اجرای طرح هادی در روستاهای شهرستان رودسر گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰، شاخص اجرای طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان ۳۷ درصد بود که با جذب اعتبارات عمرانی در سال ۱۴۰۴، این شاخص به ۵۳.۵ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان همچنین به وضعیت تولید مسکن روستایی در شهرستان رودسر اشاره کرد و افزود: در حوزه تولید مسکن روستایی، شهرستان رودسر از وضعیت مناسبی برخوردار است و در بخش خودمالکی، مقاوم‌سازی مسکن روستایی و نهضت ملی مسکن، سه هزار متقاضی واجد شرایط به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که توانسته‌اند با بانک‌ها قرارداد منعقد کنند.

دائمی تصریح کرد: طی چهار سال گذشته، ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی در قالب مراسم‌های شهرستانی، استانی و کشوری به مرحله بهره‌برداری رسیده و ۵۰۰ واحد دیگر نیز در حال اجرا است.

وی در پایان با اشاره به شاخص مقاوم‌سازی مسکن روستایی در شهرستان رودسر گفت: این شاخص در شهرستان رودسر به ۶۸ درصد رسیده است، در حالی که متوسط شاخص مقاوم‌سازی در کشور ۵۶ درصد و در استان گیلان ۶۱ درصد است.