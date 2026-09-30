به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشینیاکی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان رودسر با محوریت موضوع انرژی، با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی مستمر برای اصلاح الگوی مصرف برق، اظهار کرد: مدیریت ناترازی برق و گاز تنها با اقدامات فنی محقق نمیشود و نیازمند یک بسیج فرهنگی، مشارکت مردم و رعایت عدالت اجتماعی است.
فرماندار رودسر با انتقاد از رویکردهای صرفاً فنی در حوزه انرژی افزود: بخش عمدهای از مشکلات ما در حوزه انرژی فراتر از مسائل فنی بوده و به اطلاعرسانی و مدیریت فرهنگی بازمیگردد.
وی با تأکید بر اینکه نباید با رفتارهای نسنجیده استرس کاذب به مردم وارد کرد، گفت: باید با تبیین شرایط موجود و اصلاح الگوهای مصرف، جامعه را در حل ناترازی انرژی مشارکت دهیم.
داداشینیاکی تصریح کرد: صرفهجویی در مصرف انرژی باید به یک فرهنگ و حتی نشانه شخصیت تبدیل شود و اگر شرایط موجود را صادقانه برای مردم تبیین کنیم، قطعاً در مدیریت مصرف با مسئولان همکاری خواهند کرد.
وی ادامه داد: ادارات برق و گاز نیز باید به جای نگاه صرفاً درآمدی یا برخوردهای چکشی، بر آموزش و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی تمرکز کنند.
برخورد با پرمصرفها و رعایت عدالت در توزیع انرژی
فرماندار رودسر با انتقاد از قطع یکپارچه انرژی در مناطق مختلف اظهار کرد: پذیرفتنی نیست که به دلیل مصرف بالای عدهای، برق یا گاز خانه افرادی که الگوی مصرف را رعایت کردهاند نیز قطع شود.
داداشینیاکی افزود: مدیریت مصرف باید به گونهای اصلاح شود که عدالت در توزیع انرژی رعایت شود و دستگاههای خدماترسان موظف هستند با شناسایی پرمصرفها، از اعمال محدودیت برای عموم مردم و خانوادههای صرفهجو خودداری کنند.
وی با تأکید بر ضرورت الگوبودن دستگاههای اجرایی و بانکها در مصرف انرژی گفت: در بازرسیهای سرزده از ادارات و نهادها، میزان مصرف انرژی به دقت رصد خواهد شد و با مدیرانی که در این زمینه اهمال کنند، برخورد جدی صورت میگیرد.
فرماندار رودسر همچنین از صدور دستور برای خاموشی تابلوهای تبلیغاتی پرمصرف در سطح شهر در ساعات مشخص خبر داد.
تسهیل استفاده از انرژی خورشیدی در پروژههای بزرگ مسکن
وی با اشاره به ظرفیت شهرستان رودسر در استفاده از انرژیهای خورشیدی بیان کرد: آمادگی داریم در مصوبات شهرستانی، استفاده از پنلهای خورشیدی را برای سازندگان پروژههای بزرگ مسکن تسهیل کنیم تا ضمن کاهش فشار بر شبکه سراسری، گامی در مسیر پایداری انرژی برداشته شود.
داداشینیاکی مشارکت مردم را رکن اصلی پایداری انرژی دانست و گفت: شهروندان باید بدانند که مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی، نوعی مشارکت مستقیم در حفظ منابع ملی و تأمین پایدار انرژی برای نسلهای آینده است.
مصرف بهینه انرژی به فرهنگ عمومی تبدیل شود
حجتالاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری، امام جمعه رودسر نیز در این جلسه با اشاره به شرایط کشور و روند روبهرشد مصرف انرژی اظهار کرد: مصرف بهینه انرژی باید با مشارکت همگانی و تدوین راهبردهای لازم به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی با اشاره به در پیش بودن فصل سرما افزود: با توجه به شرایط پیشرو، همه دستگاههای اجرایی و مردم باید در مدیریت مصرف انرژی همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.
امام جمعه رودسر فرهنگسازی را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش مصرف انرژی دانست و خواستار استفاده از ظرفیتهای مختلف برای ترویج الگوی صحیح مصرف شد.
هشت سال جنگ یک دانشگاه برای ما بود
حجتالاسلام نوری در ادامه با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس گفت: هشت سال جنگ برای ما یک دانشگاه بود و آن چیزی که موجب شد در طول این هشت سال مقاومت کنیم و دشمن را به عقب برانیم، توکل به خدا بود.
وی افزود: اگر امروز دشمن با ابزارهای متنوعی همچون جنگ ترکیبی به سراغ ما میآید، با ایمان، توکل به خدا، حرکت و اراده و فعل خواستن میتوان از مشکلات عبور کرد و دشمن را شکست داد.
امام جمعه رودسر تصریح کرد: مردم و مسئولان همواره پای کار هستند و برای عبور از سختیها فعل خواستن را صرف میکنند.
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