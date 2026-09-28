۲۷۷ سالمند بالای ۱۰۰ سال تحت پوشش خدمات درمانی تأمین اجتماعی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فرید حبیبی رودسری بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها به مناسبت هفته سالمندی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به سلامت سالمندان اظهار کرد: ۲۷۷ بیمهشده بالای ۱۰۰ سال در استان گیلان، با داشتن پرونده بیماریهای مزمن در مدیریت درمان تأمین اجتماعی، از خدمات درمانی این سازمان بهرهمند هستند.
وی افزود: این تعداد بخشی از جامعه سالمندان تحت پوشش تأمین اجتماعی در گیلان را تشکیل میدهند و ارائه خدمات درمانی به آنان در چارچوب برنامههای مدیریت درمان استان استمرار دارد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به وضعیت بیمهشدگان سالمند مبتلا به بیماریهای مزمن گفت: برای حدود ۱۰۸ هزار بیمهشده بالای ۶۰ سال مبتلا به بیماریهای مزمن نیز پرونده فعال درمانی تشکیل شده است تا روند ارائه خدمات مورد نیاز آنان با سهولت و نظم بیشتری دنبال شود.
تداوم خدمات درمانی به سالمندان
حبیبی رودسری با بیان اینکه سالمندی نیازمند توجه بیشتر به مراقبت و دسترسی آسان به خدمات درمانی است، اظهار کرد: سالمندان و بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن از گروههایی هستند که باید در مسیر دریافت خدمات درمانی با کمترین دغدغه مواجه باشند و مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان در این زمینه برنامههای خود را دنبال میکند.
وی ادامه داد: اینکه ۲۷۷ نفر از بیمهشدگان تأمین اجتماعی در گیلان از مرز صدسالگی عبور کردهاند و همچنان از خدمات این سازمان بهرهمند هستند، نشاندهنده تداوم ارتباط و ارائه خدمات درمانی به این گروه از بیمهشدگان است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی گیلان تصریح کرد: تشکیل و استمرار پروندههای درمانی برای سالمندان و بیماران مزمن، با هدف تسهیل دسترسی آنان به خدمات مورد نیاز و کاهش دغدغههای درمانی انجام میشود.
حبیبی رودسری با تأکید بر استمرار خدمات درمانی به سالمندان گفت: حمایت درمانی از بیمهشدگان به یک دوره خاص از زندگی محدود نمیشود و سالمندان نیز باید متناسب با نیازهای درمانی خود از خدمات و مراقبتهای لازم برخوردار باشند.
وی تصریح کرد: مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان تلاش میکند با استمرار ارائه خدمات درمانی، مسیر دسترسی سالمندان و بیمهشدگان مبتلا به بیماریهای مزمن به خدمات مورد نیاز را تسهیل کند.
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