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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

طرح جامع مرمت امامزاده یحیی ورامین تصویب شد

طرح جامع مرمت امامزاده یحیی ورامین تصویب شد

ورامین- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین از تصویب طرح جامع مرمت امامزاده یحیی خبر داد و گفت: مرمت اضطراری این بنای تاریخی به‌زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک، ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با انتخاب شرکت مشاور و تهیه و تصویب طرح جامع مرمت، عملیات مرمت بنای تاریخی و مذهبی امامزاده یحیی در منطقه کهنه‌گل شهر ورامین به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت تاریخی این بنا، ویژگی‌های منحصربه‌فرد تزئینات هنری و آسیب‌های واردشده، طرح جامع مرمت امامزاده یحیی از مدت‌ها قبل در دستور کار اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین ادامه داد: اجرای این طرح توسط مجری و استادکاران و هنرمندان خبره و با مجوز و نظارت کارشناسان فنی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران انجام می‌شود.

تاجیک گفت: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین نیز در اجرای طرح مرمت این بنای تاریخی همکاری خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای آغاز عملیات مرمتی اظهار کرد: در مرحله نخست، تلاش می‌شود پیش از شروع فصل سرما و بارش‌ها، مرمت اضطراری بندکشی گنبد و آجرفرش پشت‌بام بنا انجام شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین تأکید کرد: اجرای اقدامات اضطراری در این مرحله با هدف جلوگیری از تشدید آسیب‌های واردشده به بنای تاریخی امامزاده یحیی دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6964500

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