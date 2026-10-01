به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با موضوع هفته نیروی انتظامی با تشریح اقدامات پلیس دامغان اظهار کرد: طی سال گذشته ۵۰ پاتوق در سطح شهرستان شناسایی و منهدم شده و طرح‌های جمع‌آوری خرده‌فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر نیز با جدیت اجرا شده است.

وی با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه مقابله با سرقت افزود: میزان کشفیات سرقت در دامغان نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته و با شناسایی و دستگیری سارقان، روند وقوع سرقت نیز کاهشی شده است.

فرمانده انتظامی دامغان با بیان اینکه پلیس فتا این شهرستان عملکرد قابل توجهی داشته است، گفت: ۹۸ درصد پرونده‌ها و موارد ارجاعی به پلیس فتا در دامغان کشف شده است.

عرب همچنین درباره شیوه‌های جدید سوءاستفاده از اطلاعات بانکی هشدار داد و افزود: یکی از موارد مشاهده‌شده، کشیدن کارت بانکی شهروندان توسط برخی فروشندگان غیربومی است که لازم است شهروندان در زمان انجام تراکنش، از حفظ اطلاعات بانکی خود اطمینان حاصل کنند.

وی از کاهش آمار تصادفات جرحی و فوتی درون‌شهری و برون‌شهری در مقایسه با سال گذشته نیز خبر داد و بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه و انتظامی برای ارتقای امنیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی دامغان همچنین از اجرای ۲۰ برنامه در هفته نیروی انتظامی خبر داد و اضافه کرد: این برنامه‌ها با محوریت موضوعات مختلف انتظامی و اجتماعی در سطح شهرستان اجرا می‌شود.