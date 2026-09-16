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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

کشف ۴۷ فقره سرقت در دامغان؛ ۳۴ سارق دستگیر شدند

کشف ۴۷ فقره سرقت در دامغان؛ ۳۴ سارق دستگیر شدند

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از کشف ۴۷ فقره انواع سرقت و شناسایی و دستگیری ۳۴ سارق حرفه‌ای در شهریورماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در فرماندهی انتظامی دامغان از اجرای طرح امنیت در راستای برقراری نظم اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی دامغان اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان در شهریورماه امسال با انجام اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی، موفق به کشف ۴۷ فقره انواع سرقت و شناسایی و دستگیری ۳۴ سارق حرفه‌ای شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی، متهمان را در عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند.

عرب با بیان اینکه سارقان در بازجویی‌های پلیس به ۴۷ فقره انواع سرقت اعتراف کردند، گفت: سرقت از معابر، سیم و کابل و محتویات داخل خودرو از جمله سرقت‌های کشف‌شده بوده است.

فرمانده انتظامی دامغان ادامه داد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6949400

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