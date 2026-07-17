به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب عصر جمعه در انجام یک ماموریت پلیسی در دامغان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت دوچرخه در سطح شهر موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری ۱۱ آزادی این پرونده را پیگیری کردند، ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و بررسی‌های میدانی پلیس موفق به شناسایی هویت سارقان شد.

فرمانده انتظامی دامغان توضیح داد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، دو متهم در مخفیگاه خود دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شدند.

عرب یادآور شد: متهمان در بازجویی‌های تخصصی پلیس، به ۲۲ فقره سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کردند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان، خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، سارقان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی دامغان تاکید کرد: از شهروندان تقاضا داریم با استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب از جمله قفل‌های استاندارد و پارک کردن موتورسیکلت و دوچرخه در مکان‌های امن، زمینه سوءاستفاده سارقان را کاهش دهند.