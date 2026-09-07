به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی دامغان اظهار داشت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف برقراری نظم و افزایش امنیت شهروندان به مدت سه هفته در شهرستان دامغان اجرا شد.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۱ دامغان با انجام اقدامات پلیسی و بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی شش سارق حرفه ای را شناسایی کردند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمان در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به اعتراف متهمان به هشت فقره انواع سرقت، یادآور شد: سرقت از معابر، سیم و کابل و محتویات داخل خودرو از جمله جرایم ارتکابی این افراد بوده است.

عرب خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

وی اضافه کرد: شهروندان با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه پلیس و توجه جدی به هشدارهای انتظامی، در پیشگیری از وقوع سرقت و ارتقای امنیت جامعه مشارکت کنند.