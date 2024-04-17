کشف خودروهای مسروقه در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کلانتری ۱۱ شهر دامغان بیان کرد: در پی وقوع سرقت ۲ دستگاه خودروی سواری سمند و پراید در شهرستان دامغان، بلافاصله تمامی گشت‌های انتظامی و پلیس‌های تخصصی وارد عمل شدند.

وی افزود: با تلاش‌های بی وقفه مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ و ۱۲ شهرستان دامغان با هوشیاری و دقت نظر موفق به کشف وسایل نقلیه سرقتی در کمتر از ۲۴ ساعت شدند.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به اینکه تحقیقات در خصوص شناسایی سارق یا سارقان همچنان ادامه دارد از شهروندان خواست وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمن و بازدارنده مجهز کنند.

عرب همچنین گفت: مردم شهرستان دامغان در صورت مشاهده موارد مشکوک، به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.