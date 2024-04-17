  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۳

کمتر از ۲۴ ساعت رقم خورد؛

کشف خودروهای مسروقه در دامغان

کشف خودروهای مسروقه در دامغان

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از کشف دو دستگاه خودروی مسروقه با هوشیاری ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ و ۱۲ در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کلانتری ۱۱ شهر دامغان بیان کرد: در پی وقوع سرقت ۲ دستگاه خودروی سواری سمند و پراید در شهرستان دامغان، بلافاصله تمامی گشت‌های انتظامی و پلیس‌های تخصصی وارد عمل شدند.

وی افزود: با تلاش‌های بی وقفه مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ و ۱۲ شهرستان دامغان با هوشیاری و دقت نظر موفق به کشف وسایل نقلیه سرقتی در کمتر از ۲۴ ساعت شدند.

فرمانده انتظامی دامغان با اشاره به اینکه تحقیقات در خصوص شناسایی سارق یا سارقان همچنان ادامه دارد از شهروندان خواست وسایل نقلیه خود را به تجهیزات ایمن و بازدارنده مجهز کنند.

عرب همچنین گفت: مردم شهرستان دامغان در صورت مشاهده موارد مشکوک، به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

کد مطلب 6080669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها