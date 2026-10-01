  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

کشف و معدوم‌سازی حدود ۲ تن ضایعات مرغ فاسد در هوراند

کشف و معدوم‌سازی حدود ۲ تن ضایعات مرغ فاسد در هوراند

هوراند- حدود ۲ تن ضایعات مرغ فاسد و فاقد هویت بهداشتی که از پارس‌آباد مغان بارگیری و قرار بود در تبریز توزیع شود در شهرستان هوراند کشف و ضبط و با دستور قضایی معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال عبدالهی روز پنجشنبه گفت: ۲ تن ضایعات مرغ فاسد با همکاری نیروی انتظامی و کارشناسان دامپزشکی شناسایی و متوقف شد که بدون مجوز بهداشتی، فاقد مشخصات منبع تولید و خارج از زنجیره سرد حمل می‌شد.

وی افزود: پس از توقیف محموله و با صدور دستور قضایی از سوی دادگستری شهرستان هوراند حدود ۲ تن ضایعات مرغ فاسد با حضور نمایندگان شبکه بهداشت و درمان، اداره حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی و شهرداری هوراند به‌طور کامل معدوم شد.

عبدالهی گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از ورود مواد آلوده به چرخه مصرف و پیشگیری از بروز بیماری‌های مشترک بین انسان و دام انجام شد.

رئیس اداره دامپزشکی هوراند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه حمل‌ونقل مشکوک فرآورده‌های خام دامی موضوع را به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.

کد مطلب 6964575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها