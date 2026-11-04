به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام صابر درخشی روز چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس شوراهای حل اختلاف کشور، با اعلام این خبر گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲ نفر، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۸ نفر، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۶ نفر و از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۰ نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف و میانجیگری از قصاص رهایی یافته‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت شوراهای حل اختلاف در استان افزود: این مجموعه در سطح استان ۹۸۶ نفر نیروی انسانی دارد که ۷۳۷ نفر در شعب شهری و ۱۵۷ نفر در شعب روستایی فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد شعب شوراهای حل اختلاف ۳۲۴ شعبه است که ۲۸۶ شعبه آن شهری است.

حجت الاسلام درخشی با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال گذشته اظهار کرد: در این مدت ۲۲۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده شده که از این تعداد ۷۰ هزار پرونده به سازش منجر شده است.

وی ادامه داد: از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده ۴۸ هزار پرونده کیفری و ۲۱ هزار و ۵۸۱ پرونده حقوقی بوده است.

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همچنین از فعالیت ۲۷۲ صلح‌یار در استان خبر داد و گفت: ۳۷ درصد ارجاع‌ها با تلاش صلح‌یاران به سازش منجر شده است. همچنین تعداد هیئت‌های صلح در استان به ۶۶ هیئت می‌رسد.

وی به فعالیت بخش داوری و میانجیگری اشاره کرد و افزود: در حوزه داوری مؤسسات ۱۹۳ فقره پرونده به اشخاص ارجاع شده و ۱۶۵ فقره پرونده نیز در بخش داوری عمومی ثبت شده است. همچنین ۱۴۱ فقره پرونده میانجیگری در تبریز ارجاع شده است.

حجت الاسلام درخشی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف از ابتدای تأسیس تاکنون تلاش کرده‌اند شیوه‌های جایگزین رسیدگی به اختلافات را توسعه دهند گفت: هدف این مجموعه تنها رسیدگی به اختلافات پس از ورود پرونده به دستگاه قضائی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم پیش از ورود پرونده به دادگاه، زمینه حل اختلاف و سازش فراهم شود.

وی افزود: صلح‌یاران از میان افراد معتمد محلی و صنفی انتخاب می‌شوند تا با شناسایی و مدیریت اختلافات، از کشیده شدن مسائل به دادگاه جلوگیری کنند. میانجیگری نیز از روش‌هایی است که در قانون پیش‌بینی شده و می‌تواند در حل اختلافات نقش مؤثری داشته باشد.

معاون حل اختلاف دادگستری کل استان با اشاره به جایگاه گذشت و سازش در فرهنگ دینی و اجتماعی اظهار کرد: گذشت از صفات الهی است و در روایات نیز بر اهمیت بخشش و گذشت تأکید شده است.

وی با بیان اینکه ورود پرونده‌ها به دادگاه می‌تواند هزینه و زمان رسیدگی را افزایش دهد، افزود: هدف ما ایجاد آرامش در جامعه و گسترش فرهنگ صلح و سازش است.

حجت الاسلام درخشی یکی از مهم‌ترین مشکلات در مسیر توسعه سازش و میانجیگری را نبود فرهنگ‌سازی کافی دانست و گفت: پایین بودن آستانه تحمل افراد نیز از دیگر عواملی است که موجب افزایش اختلافات و ارجاع پرونده‌ها به مراجع قضایی می‌شود.

وی با اشاره به اجرای پویش‌های مردمی برای ترویج فرهنگ گذشت گفت: پویش به احترام حضرت زهرا (س) می‌بخشم در مناسبت‌های مختلف اجرا می‌شود. همچنین پویش به خاطر رهبر شهیدم می‌بخشم نیز با هدف ترویج فرهنگ بخشش و گذشت به راه افتاده است.