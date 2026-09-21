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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

کشف و توقیف بیش از ۱۹ تن فرآورده مرغی در آذربایجان شرقی

کشف و توقیف بیش از ۱۹ تن فرآورده مرغی در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل تعزیرات آذربایجان شرقی از کشف و توقیف بیش از ۱۹ تن فرآورده مرغی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز دوشنبه با اشاره به اجرای طرح‌های نظارتی ویژه بر بازار اقلام پروتئینی اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های میدانی گشت‌های مشترک نظارتی، بیش از ۱۹ تن فرآورده مرغی غیربهداشتی و مشکوک کشف، تعیین تکلیف و از چرخه مصرف خارج شد.

وی افزود: این گشت مشترک با حضور معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی استان، معاون اداره نظارت اداره‌کل دامپزشکی و نماینده حوزه امنیت غذایی از واحدهای قطعه‌بندی و بسته‌بندی مرغ انجام گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی به جزئیات اقلام فاسد و غیرقابل مصرف کشف‌شده اشاره کرد و گفت: در جریان این بازرسی‌ها، ۵ هزار کیلوگرم خمیرمرغ، ۲ هزار کیلوگرم اسکلت مرغ و ۲۵۰ کیلوگرم فیله مرغ فاسد و غیربهداشتی کشف شد که پس از ارزیابی و تأیید کارشناسان دامپزشکی مبنی بر غیرقابل مصرف بودن، بلافاصله در محل معدوم شد.

حضرتی همچنین از توقیف حجم بالایی از فرآورده‌های مشکوک خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر اقلام معدومی، ۱۲ هزار کیلوگرم فرآورده مرغی شامل ۴ هزار کیلوگرم شنیسل سینه، ۶ هزار کیلوگرم ران مرغ و ۲ هزار کیلوگرم بال و کتف توقیف شد. پس از نمونه‌برداری جهت انجام آزمایش‌های تخصصی بهداشتی، واحد مربوطه پلمب شد تا تعیین تکلیف نهایی پس از وصول نتایج آزمایشگاهی و مطابق مقررات قانونی انجام گیرد.

وی با تأکید بر تشکیل پرونده قضایی برای این واحد متخلف اظهار داشت: پرونده تخلفاتی این مجموعه تشکیل شده و مراحل قانونی آن با جدیت در دست پیگیری است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در ادامه با تشریح دیگر تخلفات کشف‌شده در این بازرسی‌ها یادآور شد: بررسی‌های دقیق حاکی از آن بود که بخشی از محصولات این واحد فاقد اطلاعات کامل بهداشتی و مشخصات الزامی استاندارد بوده و متأسفانه در مواردی نیز از بسته‌بندی و لیبل متعلق به سایر شرکت‌ها استفاده شده بود.

حضرتی سلامت عمومی را خط قرمز دستگاه‌های نظارتی خواند و تأکید کرد: سیاست تعزیرات حکومتی، حمایت تمام‌قد از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان قانون‌مدار در کنار برخورد قاطع، بازدارنده و بدون اغماض با متخلفان و سودجویان است.

وی در پایان با اشاره به استمرار گشت‌های مشترک نظارتی با دستگاه‌های تخصصی به‌ویژه اداره‌کل دامپزشکی و مجموعه‌های متولی امنیت غذایی خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه عرضه، قطعه‌بندی و فروش گوشت، مرغ و سایر فرآورده‌های غذایی، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد مطلب 6953879

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