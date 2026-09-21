کشف و توقیف بیش از ۱۹ تن فرآورده مرغی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حضرتی روز دوشنبه با اشاره به اجرای طرحهای نظارتی ویژه بر بازار اقلام پروتئینی اظهار کرد: در جریان بازرسیهای میدانی گشتهای مشترک نظارتی، بیش از ۱۹ تن فرآورده مرغی غیربهداشتی و مشکوک کشف، تعیین تکلیف و از چرخه مصرف خارج شد.
وی افزود: این گشت مشترک با حضور معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی استان، معاون اداره نظارت ادارهکل دامپزشکی و نماینده حوزه امنیت غذایی از واحدهای قطعهبندی و بستهبندی مرغ انجام گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی به جزئیات اقلام فاسد و غیرقابل مصرف کشفشده اشاره کرد و گفت: در جریان این بازرسیها، ۵ هزار کیلوگرم خمیرمرغ، ۲ هزار کیلوگرم اسکلت مرغ و ۲۵۰ کیلوگرم فیله مرغ فاسد و غیربهداشتی کشف شد که پس از ارزیابی و تأیید کارشناسان دامپزشکی مبنی بر غیرقابل مصرف بودن، بلافاصله در محل معدوم شد.
حضرتی همچنین از توقیف حجم بالایی از فرآوردههای مشکوک خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر اقلام معدومی، ۱۲ هزار کیلوگرم فرآورده مرغی شامل ۴ هزار کیلوگرم شنیسل سینه، ۶ هزار کیلوگرم ران مرغ و ۲ هزار کیلوگرم بال و کتف توقیف شد. پس از نمونهبرداری جهت انجام آزمایشهای تخصصی بهداشتی، واحد مربوطه پلمب شد تا تعیین تکلیف نهایی پس از وصول نتایج آزمایشگاهی و مطابق مقررات قانونی انجام گیرد.
وی با تأکید بر تشکیل پرونده قضایی برای این واحد متخلف اظهار داشت: پرونده تخلفاتی این مجموعه تشکیل شده و مراحل قانونی آن با جدیت در دست پیگیری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی در ادامه با تشریح دیگر تخلفات کشفشده در این بازرسیها یادآور شد: بررسیهای دقیق حاکی از آن بود که بخشی از محصولات این واحد فاقد اطلاعات کامل بهداشتی و مشخصات الزامی استاندارد بوده و متأسفانه در مواردی نیز از بستهبندی و لیبل متعلق به سایر شرکتها استفاده شده بود.
حضرتی سلامت عمومی را خط قرمز دستگاههای نظارتی خواند و تأکید کرد: سیاست تعزیرات حکومتی، حمایت تمامقد از تولیدکنندگان و عرضهکنندگان قانونمدار در کنار برخورد قاطع، بازدارنده و بدون اغماض با متخلفان و سودجویان است.
وی در پایان با اشاره به استمرار گشتهای مشترک نظارتی با دستگاههای تخصصی بهویژه ادارهکل دامپزشکی و مجموعههای متولی امنیت غذایی خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه عرضه، قطعهبندی و فروش گوشت، مرغ و سایر فرآوردههای غذایی، مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
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