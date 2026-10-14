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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

امحای ۵۲ تُن فرآورده خام دامی غیربهداشتی مراغه

امحای ۵۲ تُن فرآورده خام دامی غیربهداشتی مراغه

مراغه- رئیس اداره دامپزشکی مراغه گفت: ۵۲ تن فرآورده خام دامی غیر قابل مصرف، غیر مجاز و خارج از چرخه مصرف انسانی در این شهرستان امحاء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراز احمدی روز چهارشنبه گفت: فرآورده‌های خام دامی غیرقابل مصرف در چهار هزار و ۹۷۰ فقره بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه مواد گوشتی و غذایی سطح شهر جمع آوری واز چرخه مصرف خارج شده است.

وی ادامه داد: از این میزان فرآورده خام دامی حدود ۴۰ تن درکشتارگاه‌های دام و طیور قبل از عرضه به بازار از چرخه مصرف انسانی خارج شده است.

احمدی اضافه کرد: از ابتدای امسال بر نحوه کشتار و عرضه ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه مرغ گوشتی و ۲۸ هزار راس دام سبک و سنگی در کشتارگاه‌های دام و طیور شهرستان نظارت شده است.

رئیس دامپزشکی مراغه گفت: اداره دامپزشکی با بهره‌گیری از توان کارشناسان و ناظران بهداشتی به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی بر فعالیت کشتارگاه‌های دام و طیور نظارت دارد تا فرآورده‌های خام دامی سالم و دارای شرایط بهداشتی وارد چرخه توزیع شود.

وی افزود: نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی خدمتی عمومی، رایگان و مستمر در مسیر حفظ سلامت مردم، حفاظت از سرمایه‌های غذایی و جلوگیری از اتلاف فرآورده‌های دامی است.

رئیس اداره دامپزشکی مراغه خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه مشاهده فرآورده خام دامی مشکوک، عرضه غیربهداشتی یا تخلف در این حوزه را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۵۱۲ دامپزشکی گزارش کنند.

کد مطلب 6977486

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