به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حامی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات دامپزشکی آذربایجان‌شرقی در حوزه تأمین سلامت و امنیت غذایی اظهار کرد: کارشناسان نظارت بهداشتی دامپزشکی استان طی پنج ماه نخست امسال با انجام ۷۴ هزار و ۶۲۳ مورد بازدید از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی، بر سلامت این محصولات نظارت کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به عملکرد کشتارگاه‌های صنعتی استان افزود: در این مدت ۲۸۵ هزار و ۶۶۱ رأس دام سبک و سنگین در کشتارگاه‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی کشتار شد که در جریان نظارت‌های بهداشتی، ۱۱۷ هزار و ۵۵۱ کیلوگرم لاشه به دلیل غیرقابل مصرف بودن ضبط شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در کشتارگاه‌های صنعتی طیور نیز از مجموع ۲۵ میلیون و ۳۶۱ هزار قطعه طیور کشتار شده، ۱۶۶ هزار و ۴۷۲ قطعه لاشه غیرقابل مصرف تشخیص داده و ضبط شد.

کشف ۸۰۴ تن فرآورده خام دامی غیرمجاز

حامی با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی و مقابله با تخلفات بهداشتی گفت: در پنج ماهه نخست امسال ۸۰۴ تن فرآورده خام دامی غیرمجاز در استان کشف و ضبط شده است.

وی افزود: ۵۸۴ تن از این محموله‌ها مربوط به فرآورده‌های منجمدی بود که در جریان یک بازدید سرزده در روز تعطیل اربعین از یکی از سردخانه‌های استان کشف شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی توضیح داد: این محموله به دلیل انحراف از دمای استاندارد ضبط شد و اقدامات اصلاحی شامل انتقال محصولات به سردخانه‌های تحت نظارت، اصلاح دما و نمونه‌برداری از فرآورده‌ها انجام گرفت.

وی اضافه کرد: سردخانه مذکور نیز تا زمان انجام اصلاحات لازم تخلیه شد و از ورود و خروج هرگونه فرآورده خام دامی به آن جلوگیری به عمل آمد.

معدوم‌سازی ۱۷۲ تن فرآورده فاسد

حامی با بیان اینکه حدود ۱۷۲ تن از کشفیات شامل فرآورده‌های خام دامی غیربهداشتی بوده است، گفت: این محصولات پس از طی مراحل قانونی و احراز فساد و غیرقابل مصرف بودن، از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم‌سازی شدند.

وی همچنین از تشکیل و ارسال ۸۹ پرونده قضایی برای متخلفان بهداشتی به مراجع قانونی خبر داد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی تقویت بازرسی‌ها را یکی از راهبردهای مهم برای تأمین امنیت غذایی شهروندان دانست و اظهار کرد: استمرار نظارت‌های بهداشتی و برخورد با تخلفات، نقش مهمی در صیانت از سلامت جامعه و جلوگیری از ورود فرآورده‌های غیربهداشتی به چرخه مصرف دارد.

حامی در پایان از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی دقیق درباره حساسیت‌های حوزه دامپزشکی و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی، در ارتقای آگاهی عمومی و تأمین سلامت جامعه همکاری کنند.