محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از فردا به‌تدریج استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا اوایل روز دوشنبه سبب ابرناکی، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندبادهای لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و رگبار و رعد و برق به‌ویژه روز شنبه در نیمه شمالی تا بخش‌های مرکزی، شرقی و ارتفاعات استان خواهد شد.

وی افزود: در سایر مناطق نیز احتمال رگبارهای نقطه‌ای و رعد و برق دور از انتظار نیست. همچنین به‌واسطه شدت وزش باد از اواسط تا اواخر وقت فردا، در بخش‌های غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی استان احتمال برخاستن گرد و خاک محلی نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: امروز افزایش یک تا سه درجه‌ای دما و سپس طی روزهای جمعه و شنبه روند کاهش دما در سطح استان مورد انتظار است. همچنین جریانات مرطوب جنوبی از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط وقت یکشنبه به‌تدریج در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی استان، موجب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد.

سبزه زاری با بیان اینکه شمال خلیج فارس نیز روزهای جمعه و شنبه مواج خواهد بود، عنوان کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه و هندیجان با دمای ۴۱.۳ و ایذه با دمای ۱۶.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند؛ همچنین اهواز در این مدت بیشینه دمای ۳۹.۲ و کمینه دمای ۲۳ درجه سانتیگراد را تجربه کرد.