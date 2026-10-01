ناپایداری جوی و احتمال گردوغبار در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان یزد، سید عباس میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز تا اواسط هفته آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

بر این اساس، احتمال خیزش گردوخاک یا ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان وجود دارد و بارش پراکنده و خفیف باران، به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق شمالی استان نیز دور از انتظار نیست.

از نظر دمایی نیز از فردا تا شنبه افزایش نسبی دما و از یکشنبه به‌تدریج کاهش دما پیش‌بینی شده است.