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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

ناپایداری جوی و احتمال گردوغبار در یزد

ناپایداری جوی و احتمال گردوغبار در یزد

یزد- سازمان هواشناسی یزد از تداوم ناپایداری‌های جوی، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک در استان تا اواسط هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان یزد، سید عباس میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، از امروز تا اواسط هفته آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

بر این اساس، احتمال خیزش گردوخاک یا ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان وجود دارد و بارش پراکنده و خفیف باران، به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق شمالی استان نیز دور از انتظار نیست.

از نظر دمایی نیز از فردا تا شنبه افزایش نسبی دما و از یکشنبه به‌تدریج کاهش دما پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6964566

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