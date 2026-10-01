حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که در ساعاتی از وقت فردا (جمعه) با وزش بادهای جنوبی بر روی خلیج فارس، ضمن افزایش رطوبت و شرجی هوا، سواحل استان به نسبت مواج و متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در ساعاتی از وقت امروز (پنجشنبه) و فردا (جمعه)، در برخی نقاط استان ( غالباً ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی) با رشد ابر، بصورت پراکنده احتمال و وقوع ناپایداری های موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد امروز غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از بامداد فردا غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا امروز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و از بامداد فردا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.