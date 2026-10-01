نماز معراج مؤمن و سفری واقعی به سوی سعادت است

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه ماهروزاده ظهر پنجشنبه در سی و سومین اجلاس سراسری نماز، با تشریح ابعاد تربیتی و معنوی فریضه نماز، ضمن اشاره به تجربه‌ای شخصی از مواجهه با ناملایمات معیشتی و زندگی، به گشایش حاصل از تلاوت قرآن کریم پرداخت و با بیان آیه‌ای از کلام‌الله مجید (آیه ۷۴ سوره فرقان) که در آن از خداوند خواسته می‌شود همسران و فرزندانی عطا فرماید که مایه روشنی چشم مؤمنان و پیشوای پرهیزکاران باشند، اظهار کرد: در باب اهمیت جایگاه خانواده و تربیت دینی این آیه شریف، فراتر از طلب صرف هدایت مستقیم، درخواست تربیت پیشوایانی است که در مسیر خیر و نیکی گام برمی‌دارند.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تربیت دینی نوجوانان و کودکان پرداخت و با تأکید بر لزوم نهادینه‌سازی روح عبودیت در وجود فرزندان، خاطرنشان کرد: پرورش روح بندگی، اصلی‌ترین وظیفه در تربیت دینی است. در این دوره زمانی، کار بر روی این مسئله بسیار حائز اهمیت است و اگر جمع حاضر عزم خود را برای ایجاد نهضتی در این زمینه جزم کند، تأثیرات شگرفی خواهد داشت.

وی با استناد به اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره)، نماز را معراج مؤمن و سفری واقعی به سوی سعادت توصیف کرد.

ماهروزاده با اشاره به دیدگاه امام راحل، نماز را نه یک اجبار، بلکه توجهی قلبی و حضوری دانست که اگر با آگاهی و توجه به معانی همراه باشد، مسیر بندگی را هموار می‌کند.

این استاد دانشگاه همچنین با ارجاع به دیدگاه‌های شهید مطهری، به تبیین تفاوت میان «عادت» و «ایمانِ برخاسته از باور» پرداخت و افزود: اگر عبادات تنها از سر عادت انجام شوند، آن ارزش اصیل و متعالی را نخواهند داشت؛ در حالی که استقامت در برابر تحولات و مشکلات زندگی، نیازمند ملکه شدن ایمان در جان و دل انسان است.

وی همچنین در تبیین آثار ایمان مذهبی بر سلامت روان نیز گفت: وقتی انسان باور به خداوند را در وجود خود نهادینه کرده باشد، از اضطراب‌های هستی‌شناختی و یأس و ناامیدی که ناشی از تنهایی و پوچی در مکاتب منکر خداست، در امان می‌ماند. توکل به خداوند، پشتوانه‌ای مستحکم برای سلامت روان فرد است.