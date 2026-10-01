به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، ظهر پنجشنبه در تالار قدس مشهد با اشاره به اهمیت جایگاه مسجد در سخنان رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: پیام‌های رهبر شهید ما در باب نماز و مسجد، منظومه‌ای بسیار کامل و جامع است که اگر ابعاد آن کنار هم قرار گیرد، هم از نظر فکری و نظری و هم از نظر عملی، راهگشای مسیر است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با تأکید بر اینکه در نگاه آن شهید، مسجد نهادی الهی و مرکز همه خوبی‌هاست، افزود: در مسجد، عبادت با سیاست، خلوت ذکر با خدمت به خلق و خلوت با جلوت زندگی گره می‌خورد و این ویژگی‌ها مسجد را از نمازخانه یا عبادتگاه‌های دیگر متمایز می‌کند.

وی با بیان اینکه در تصویر ترسیم‌شده توسط رهبر شهید، مسجد «پایگاه اصلی تربیت مؤمن» است، ادامه داد: در مسجد، خط روشنی از ایستادگی در برابر ظلم و ستم ترسیم می‌شود و آنجا که محراب، اجتماع و صفوف متحد در برابر جبهه کفر شکل می‌گیرد، تمرین مقاومت صورت می‌گیرد.

علی اکبری تصریح کرد: امروز در پیام رهبر معظم انقلاب نیز در ادامه خط امام راحل و رهبر شهید، به سه مسئله تربیت، جامعه‌پردازی و حرکت به سوی تمدن‌سازی توجه شده است که همگی با محوریت مسجد و نماز جماعت محقق می‌شوند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه جامعه اسلامی را باید در آینه نماز جماعت و مسجد دید، خاطرنشان کرد: مسجد جایی است که در آن هم تربیت، هم سیاست، هم مباحثات اجتماعی و هم مهرورزی جریان دارد. لذا باید با این نگاه به بازسازی و احیای مساجد بپردازیم و اگر در بخشی از جامعه با کمبود مسجد مواجهیم، باید با همین رویکرد مساجد جدید ساخته شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر در این حوزه گفت: خوشبختانه امروز دارای یک قرارگاه تعریف‌شده برای مساجد هستیم که با اجماع نهادهای مرتبط شکل گرفته و سامانه مرکزی اطلاعات مساجد نیز با ثبت بیش از ۷۵ هزار مسجد راه‌اندازی شده است.

علی اکبری افزود: در گام نخست، ۱۰ هزار مسجد برای کنشگری اجتماعی، امداد و خدمت‌رسانی آماده شده‌اند که باید با همت مؤمنان، جوانان، بسیجیان و ائمه جماعات، این تعداد را به شبکه فعال مساجد زنده در سراسر کشور تبدیل کنیم.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر حکمرانی محلی با محوریت مسجد، یادآور شد: این برنامه در تعامل با ریاست‌جمهور در حال پیگیری است تا مساجد ما به جایگاه واقعی خود در عملیات مواسات، خدمت‌رسانی، امداد و نجات و آمادگی برای شرایط بحران برسند.