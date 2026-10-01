به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا از توقیف سیستمی ۴۸ دستگاه خودرو و صدور دستور ابطال کارت سوخت شخصی آنها به دلیل تخلفات صورت‌گرفته در سوخت‌گیری طی شهریورماه خبر داد.

وی افزود: برای خودروهایی که به صورت سیستمی توقیف شده‌اند، امکان نقل و انتقال وجود ندارد و مراجع انتظامی نسبت به انتقال این خودروها به پارکینگ در سراسر کشور اقدام خواهند کرد.

دادستان جاسک، تصریح کرد: برای افرادی که پس از این اقدامات نیز اقدام به قاچاق یا عرضه سوخت خارج از شبکه کنند، علاوه بر اقدامات فوق برای متخلفان پرونده تشکیل شده و موضوع در مرجع صالح رسیدگی خواهد شد.

پارسانیا پیش از این نیز از تشدید نظارت‌ها بر تخلفات مربوط به سوخت‌گیری در شهرستان جاسک خبر داده بود.

بر اساس اعلام دادستانی جاسک فهرست ۴۸ پلاک خودروهای توقیف شده نیز منتشر شده است.