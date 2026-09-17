به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی بررسی تخلفات صورت گرفته در فرآیند سوختگیری، هفت دستگاه خودرو به صورت سیستمی توقیف شدند.
وی افزود: برای خودروهایی که به صورت سیستمی توقیف میشوند، امکان نقلوانتقال وجود نخواهد داشت و مراجع انتظامی موظف هستند در سراسر کشور نسبت به شناسایی این خودروها و انتقال آنها به پارکینگ اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب جاسک با هشدار به متخلفان، ادامه داد: چنانچه افراد پس از اعمال محدودیتهای قانونی از خودروهای مذکور برای قاچاق سوخت استفاده کنند، علاوه بر اقدامات قانونی و انتظامی پیشبینیشده برای آنها پرونده قضایی با عنوان قاچاق تشکیل خواهد شد.
پارسانیا پیش از این نیز بر تشدید نظارت بر تخلفات مرتبط با سوختگیری و برخورد با متخلفان تأکید کرده بود.
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