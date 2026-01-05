قاچاقچیان سوخت در جاسک ناکام ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا اظهار کرد: طی روز گذشته و امروز دو خودروی سنگین که با شگردهای فریبکارانه اقدام به قاچاق سوخت نمودند شناسایی و توقیف شدند.

وی افزود: یک خودرو که با پوشش تانکر گاز ال پی جی اقدام به قاچاق سوخت گازوئیل می‌نمود و در پوسته تانکر بزرگ آن بجای گاز، گازوئیل قاچاق می‌کرد پس از حادثه‌ای که برای خودرو ایجاد شد شناسایی و توسط پایگاه دریابانی جاسک توقیف و از این خودرو ۳۴ هزار لیتر گازوئیل کشف شد.

دادستان جاسک بیان کرد: همچنین خودروی بنز تک که در قسمت بار خود مخزن بزرگ تعبیه نمود و از این طریق سوخت قاچاق می‌کرد در حوزه شرق شناسایی و توسط مأمورین انتظامی توقیف شد.

دادستان جاسک ادامه داد: پرونده‌های سوخت و سایر پرونده‌ها از جمله درگیری و ضرب و جرح اخیر مسکن مهر، در دستگاه قضائی مطرح و در ابتدای شکل‌گیری جرم، دستورات لازم خطاب به مأمورین مرتبط صادر شده و برخوردها مطابق مقررات انجام می‌شود ضمن آنکه دستور جلب افراد متواری به مأمورین صادر شده است و مرجع انتظامی به صورت جدی در حال اقدام و اجرای دستور قضائی می‌باشد و در خصوص افرادی که در خصوص درگیری اخیر در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب کرده و موجب تشویش اذهان شدند، مطابق قانون تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی اعلام کرد: اقدامات قاطعانه دستگاه قضائی جاسک در برخورد با ناهنجاری‌ها مطابق قانون بر کسی پوشیده نیست.