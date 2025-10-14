  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

دستور دادستان جاسک برای مقابله با قاچاق سوخت با پلاک خوانی خودروها

جاسک- دادستان عمومی و انقلاب جاسک از جایگاه‌های سوخت خواست تا با استفاده از دوربین‌های پلاک‌خوان، خودروهای پرتکرار در صف بنزین را برای بررسی قاچاق به پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد پارسانیا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک، در دستوری به شرکت نفت این شهرستان، جایگاه‌های سوخت را موظف کرد از طریق دوربین‌های پلاک‌خوان، اقدام به ثبت و گزارش پلاک خودروهایی کنند که به صورت روزانه و با کارت آزاد جایگاه، سوخت‌گیری می‌کنند.

بر اساس این دستور، اطلاعات این خودروها باید به پلیس امنیت اقتصادی اعلام شود تا در صورت وجود شواهدی دال بر قاچاق، با اخذ دستور قضائی، خودرو توقیف و علیه مالک آن اقدام قانونی انجام شود.

پارسانیا همچنین برای نظارت بر اجرای این دستور، انجام بازدیدهای سرزده توسط پلیس امنیت اقتصادی از جایگاه‌های سوخت را خواستار شد.

این اقدام در جهت ساماندهی صف‌های جایگاه‌های سوخت و مقابله با قاچاق سوخت در شهرستان جاسک صورت گرفته است.

