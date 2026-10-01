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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

رگبار پراکنده و تند بادهای لحظه‌ای در راه کرمان

رگبار پراکنده و تند بادهای لحظه‌ای در راه کرمان

کرمان- اداره کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده افزایش ابر و وزش باد پدیده غالب جوی در سطح استان کرمان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر پنجشنبه اعلام کرد: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۳، طی این مدت در مناطق مرکزی و نیمه جنوبی استان، در ساعات بعدازظهر، شرایط برای وقوع رگبار پراکنده باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه‌ای فراهم خواهد بود.

همچنین شدت بارش‌ها در مناطق جنوب غربی استان کرمان بیشتر برآورد می‌شود و با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب در این مناطق دور از انتظار نیست.

بر این اساس، توصیه می‌شود شهروندان و مسافران در زمان فعالیت سامانه‌های بارشی از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های رگباری و تندبادهای لحظه‌ای در نظر بگیرند.

کد مطلب 6964722

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