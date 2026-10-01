به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر پنجشنبه اعلام کرد: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۳، طی این مدت در مناطق مرکزی و نیمه جنوبی استان، در ساعات بعدازظهر، شرایط برای وقوع رگبار پراکنده باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه‌ای فراهم خواهد بود.

همچنین شدت بارش‌ها در مناطق جنوب غربی استان کرمان بیشتر برآورد می‌شود و با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب در این مناطق دور از انتظار نیست.

بر این اساس، توصیه می‌شود شهروندان و مسافران در زمان فعالیت سامانه‌های بارشی از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های رگباری و تندبادهای لحظه‌ای در نظر بگیرند.