تداوم ناپایداری جوی در استان کرمان تا اوایل هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده بهطور متناوب افزایش ابر، وزش باد و خیزش گردوخاک در نقاط مختلف استان کرمان پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۳، در برخی ارتفاعات مرکزی و نیمه جنوبی استان، علاوه بر افزایش ابر، شرایط برای وقوع رگبار پراکنده باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش تندبادهای لحظهای در ساعات بعدازظهر فراهم خواهد بود.
همچنین از نظر دمایی، طی سه روز آینده روند افزایشی دما در نیمه جنوبی استان کرمان پیشبینی میشود.
ادارهکل هواشناسی استان کرمان با توجه به احتمال وقوع ناپایداریهای جوی، بر توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت احتیاط در مناطق مستعد تأکید کرده است.
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