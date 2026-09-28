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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

هشدار هواشناسی کرمان؛ احتمال آبگرفتگی معابر در مناطق مرکزی و جنوبی

هشدار هواشناسی کرمان؛ احتمال آبگرفتگی معابر در مناطق مرکزی و جنوبی

کرمان- اداره کل هواشناسی استان کرمان نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌ آب‌ها ناشی از رگبار پراکنده باران و رعدوبرق در مناطق مرکزی و نیمه جنوبی هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر دوشنبه اعلام کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی جوی نشان‌دهنده افزایش ابر و وزش باد به عنوان پدیده غالب در سطح استان کرمان تا اواخر هفته جاری است.

براساس این گزارش و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۳ این اداره کل، طی این مدت و در ساعات بعدازظهر، شرایط جوی برای رگبار پراکنده باران، همراه با رعدوبرق و وزش تندبادهای لحظه‌ای در مناطق مرکزی و نیمه جنوبی استان مهیا خواهد بود.

کارشناسان هواشناسی با اشاره به احتمال وقوع آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب در برخی مناطق، به شهروندان و مسئولان اجرایی توصیه کردند تمهیدات لازم را جهت پیشگیری از خسارات احتمالی به کار گیرند.

کد مطلب 6961501

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