هشدار هواشناسی کرمان؛ احتمال آبگرفتگی معابر در مناطق مرکزی و جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر دوشنبه اعلام کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی جوی نشان‌دهنده افزایش ابر و وزش باد به عنوان پدیده غالب در سطح استان کرمان تا اواخر هفته جاری است.

براساس این گزارش و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۳ این اداره کل، طی این مدت و در ساعات بعدازظهر، شرایط جوی برای رگبار پراکنده باران، همراه با رعدوبرق و وزش تندبادهای لحظه‌ای در مناطق مرکزی و نیمه جنوبی استان مهیا خواهد بود.

کارشناسان هواشناسی با اشاره به احتمال وقوع آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب در برخی مناطق، به شهروندان و مسئولان اجرایی توصیه کردند تمهیدات لازم را جهت پیشگیری از خسارات احتمالی به کار گیرند.