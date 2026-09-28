به گزارش خبرنگار مهر، رضا سنجری، صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به احتمال وقوع بارشهای شدید و ناگهانی، خطر شکلگیری روانآب و وقوع سیلابهای ناگهانی در مناطق مختلف جنوب استان کرمان وجود دارد.
وی افزود: از دامداران، ساکنان مناطق مرتعی، آبخیزنشینان و بهرهبرداران درخواست می شود در زمان بارندگی از اطراق و استقرار در حاشیه رودخانهها، مسیلها، مسیرهای عبور سیلابهای فصلی و همچنین روی یا در مجاورت بندهای خاکی و سیمانی خودداری کنند.
سنجری، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به هشدارهای هواشناسی ادامه داد: حتی در صورت خشک بودن بستر رودخانهها و مسیلها، بارش در مناطق بالادست میتواند در مدت کوتاهی موجب شکلگیری روانآب و طغیان ناگهانی رودخانهها و مسیلها شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان همچنین بر انتقال دامها به مناطق امن پیش از آغاز بارندگی تأکید کرد و از بهرهبرداران خواست ضمن رعایت توصیههای ایمنی، همکاری لازم را با ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای تابعه داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از بارشهای شدید، گفت: هشدارهای هواشناسی باید جدی گرفته شود و افراد از نزدیک شدن به مسیرهای سیلابی و استقرار در نقاط پر خطر خودداری کنند.
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