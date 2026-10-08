به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر پنجشنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و در تداوم هشدار زرد شماره ۲۴، تا اوایل هفته آینده، نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان کرمان شاهد ناپایداری‌های جوی خواهد بود.

طبق این پیش‌بینی، شرایط برای رشد ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه‌ای در مناطق مذکور مهیا است.

همچنین در سایر نقاط استان کرمان نیز پدیده‌های غالب شامل غبار محلی، وزش باد و افزایش ابر در ساعات بعدازظهر خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: از روز یکشنبه، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در سطح استان کرمان پیش‌بینی می‌شود و به لحاظ دمایی، در اوایل هفته آینده شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود.