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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

ورود سامانه ناپایدار به کرمان؛ پیش‌بینی بارش‌های رگباری و وزش تندباد

ورود سامانه ناپایدار به کرمان؛ پیش‌بینی بارش‌های رگباری و وزش تندباد

کرمان- هواشناسی کرمان نسبت به بروز رگبار باران، رعد و برق و وزش تندباد در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی و کاهش کیفیت هوا ناشی از افزایش غلظت غبار در سایرنقاط تا اوایل هفته آینده هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر پنجشنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و در تداوم هشدار زرد شماره ۲۴، تا اوایل هفته آینده، نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی استان کرمان شاهد ناپایداری‌های جوی خواهد بود.

طبق این پیش‌بینی، شرایط برای رشد ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش تندبادهای لحظه‌ای در مناطق مذکور مهیا است.

همچنین در سایر نقاط استان کرمان نیز پدیده‌های غالب شامل غبار محلی، وزش باد و افزایش ابر در ساعات بعدازظهر خواهد بود.

این گزارش می‌افزاید: از روز یکشنبه، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا در سطح استان کرمان پیش‌بینی می‌شود و به لحاظ دمایی، در اوایل هفته آینده شاهد کاهش نسبی دما خواهیم بود.

کد مطلب 6971925

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