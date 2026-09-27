به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌ کل مدیریت بحران استان کرمان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، از فعالیت متناوب سامانه ناپایدار جوی در بخش‌هایی از این استان از دوشنبه ۶ مهرماه تا شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

بر اساس این هشدار، طی این مدت در نیمه جنوبی، مناطق مرکزی و ارتفاعات استان کرمان افزایش ابر، وزش تندبادهای لحظه‌ای، بارش باران، رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، بیشترین فعالیت بارشی سامانه طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مناطق مرکزی و جنوب‌غربی استان کرمان خواهد بود و احتمال جاری شدن روان‌آب، آبگرفتگی معابر، افزایش سطح آب رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها در برخی مناطق وجود دارد.

مناطق نیمه جنوبی و مرکزی استان کرمان، به‌ ویژه ارتفاعات و نقاط مستعد، بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این سامانه جوی قرار خواهند گرفت.

از مهم‌ترین مخاطرات احتمالی این سامانه می‌توان به آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی، سیلابی شدن مسیل‌ها و احتمال وقوع سیلاب در مناطق مستعد اشاره کرد.

همچنین وزش تندبادهای لحظه‌ای می‌تواند موجب خسارت به سازه‌های سبک، تابلوها و تأسیسات موقت شود و احتمال آسیب به محصولات و اراضی کشاورزی نیز وجود دارد.

اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان از شهروندان، دامداران و عشایر خواست در مدت فعالیت این سامانه از توقف و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیت‌های کوهنوردی نیز پرهیز کنند.

در این هشدار همچنین به دامداران و عشایر توصیه شده است از تردد در ارتفاعات و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

مدیریت بحران استان بر ضرورت بررسی و اطمینان از استحکام سازه‌های سبک، تابلوها و تأسیسات موقت تأکید کرد و از شهروندان خواست از توقف و پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده و سازه‌های ناپایدار خودداری کنند.

همچنین توصیه شده است پیش از تشدید فعالیت سامانه جوی، نسبت به بازگشایی و پاکسازی کانال‌های هدایت آب، دهانه پل‌ها و مسیر آبراهه‌ها اقدام شود تا احتمال آبگرفتگی و انسداد مسیرهای عبور آب کاهش یابد.