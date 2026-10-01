ادامه عملیات ساخت بزرگراه زاهدان-خاش با وجود بدهی هزار میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما رخشا معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: از مجموع ۱۷۲ کیلومتر محور زاهدان-خاش، تاکنون ۱۱۴ کیلومتر به بزرگراه تبدیل شده و عملیات اجرایی ۵۸ کیلومتر باقی‌مانده با پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصد در حال انجام است.

وی اظهار کرد: تا سال گذشته ۱۰۰ کیلومتر از این محور به بزرگراه تبدیل شده بود و از ابتدای امسال تکمیل ۷۲ کیلومتر باقی‌مانده با جدیت دنبال شد که در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان، ۱۴ کیلومتر دیگر از مسیر به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های مالی و بدهی حدود هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران، عملیات اجرایی این محور متوقف نشده و برای شتاب‌بخشی به پروژه، برنامه‌ریزی شده است تا پایان سال ۳۶ کیلومتر دیگر به بهره‌برداری برسد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: تأمین مستمر اعتبارات و پرداخت مطالبات پیمانکاران، نقش مهمی در تسریع تکمیل قطعات باقی‌مانده این محور دارد.

رخشا گفت: بزرگراه زاهدان-خاش از محورهای مهم و راهبردی جنوب شرق کشور است که تکمیل آن ضمن ارتقای ایمنی و کاهش زمان سفر، به تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه کمک می‌کند.