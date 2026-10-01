سرقت تجهیزات آبرسانی؛ عامل افت فشار و قطعی آب در خاش

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرانی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خاش گفت: سرقت تجهیزات برقی سه حلقه چاه تأمین‌کننده آب خاش، علاوه بر وارد کردن حدود ۵ میلیارد تومان خسارت به تأسیسات آبرسانی، ۶۰ لیتر بر ثانیه از ظرفیت تولید آب این شهر را کاهش داد.

وی افزود: تجهیزات برقی سه حلقه از مجموع پنج حلقه چاه تأمین‌کننده آب شهر به سرقت رفته و سه دستگاه ترانس، سه تابلوی برق و حدود ۳۵۰ متر کابل از بین رفته یا سرقت شده است.

میرانی بیان کرد: با خروج این سه حلقه چاه از مدار، ظرفیت تولید آب ۶۰ لیتر بر ثانیه کاهش یافته و توان آبگیری مخازن نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که در صورت تداوم این شرایط، ۲۵ تا ۳۰ درصد شهر با بحران تأمین آب مواجه می‌شود.

وی ادامه داد: بازگرداندن چاه‌ها به مدار نیازمند طراحی، ساخت و نصب مجدد تجهیزات است و تا تکمیل این فرآیند، محدودیت ایجادشده در ظرفیت تولید و آبگیری مخازن ادامه خواهد داشت.

میرانی تأکید کرد: خسارت این سرقت تنها به ارزش تجهیزات محدود نمی‌شود و خروج چاه‌های تأمین‌کننده از مدار، مستقیماً بر پایداری شبکه و روند تأمین آب شهر اثر گذاشته است.