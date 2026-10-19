به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار صبح دوشنبه در جلسه هم‌اندیشی میزبانی همایش کشوری تجلیل از پیرغلامان مداحی کشور در استان مازندران در سال ۱۴۰۶، با اشاره به ضرورت هماهنگی میان مجموعه‌های فعال در عرصه ستایشگری اهل‌بیت(ع) اظهار کرد: برگزاری این رویداد ملی نیازمند مشارکت مؤثر تشکل‌ها، استفاده از ظرفیت پیشکسوتان و فعالان این عرصه و ایجاد زمینه‌ای برای همکاری منسجم میان مجموعه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه مازندران از ظرفیت‌های ارزشمند انسانی و فرهنگی در حوزه مداحی و فعالیت‌های آیینی برخوردار است، افزود: حضور پیشکسوتان، استادان آموزش مداحی، مسئولان تشکل‌های مرتبط و فعالان فرهنگی و اجتماعی، سرمایه‌ای مهم برای برنامه‌ریزی و اجرای این رویداد به شمار می‌رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به شکل‌گیری ارتباطات و تعاملات بیشتر میان فعالان این حوزه در ماه‌های اخیر تصریح کرد: فعال شدن جلسات شهرستانی و حضور پررنگ‌تر مجموعه‌های مرتبط، زمینه مناسبی برای تقویت همدلی و همراهی فراهم کرده است و می‌توان از این ظرفیت برای پشتیبانی از برنامه‌های استانی و ملی بهره برد.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار، ایجاد انگیزه و استفاده از پیشینه فرهنگی و آیینی مازندران را از دیگر الزامات میزبانی این همایش دانست و گفت: لازم است از مرحله برنامه‌ریزی اولیه، اقدامات اطلاع‌رسانی و زمینه‌سازی برای جلب مشارکت مجموعه‌های مختلف آغاز شود تا در ادامه، با برگزاری نشست‌های تخصصی و تعامل با مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، مقدمات میزبانی فراهم شود.

وی ادامه داد: معرفی ظرفیت‌های منحصربه‌فرد مازندران در عرصه مداحی و آیین‌های مذهبی، مستلزم برنامه‌ریزی محتوایی دقیق و استفاده از ایده‌های خلاقانه در طراحی بخش‌های مختلف همایش است؛ به‌گونه‌ای که این رویداد علاوه بر تجلیل از پیرغلامان، فرصتی برای معرفی میراث معنوی و سنت‌های دینی استان نیز باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر اهمیت نغمه‌ها، نوحه‌ها و ملودی‌های بومی این استان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ویژگی‌های موسیقایی و آیینی مازندران می‌تواند به هویت‌بخشی این رویداد کمک کند و زمینه معرفی بخشی از داشته‌های فرهنگی و معنوی استان را در سطح ملی فراهم آورد.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار همچنین بر ضرورت تعامل با دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، تقویت ارتباط میان تشکل‌های مردمی و استفاده از ظرفیت جلسات شهرستانی تأکید کرد و افزود: هم‌افزایی شکل‌گرفته میان فعالان این عرصه می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای پیشبرد برنامه‌ها و فراهم‌کردن مقدمات میزبانی در سال ۱۴۰۶ باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم نشست‌های هم‌اندیشی، تقسیم مسئولیت‌ها و مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و آیینی استان، زمینه برگزاری رویدادی در شأن پیرغلامان و پیشکسوتان مداحی کشور و متناسب با جایگاه فرهنگی و معنوی مازندران فراهم شود.