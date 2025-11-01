پاییز فصل شکوفایی شرق ایران؛ روایت رنگ، فرهنگ و رونق در خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: فخر فروشی فصلها به پاییزشان است؛ فصلی هزار رنگ و عاشقانه، برای آنان که دل در گرو طبیعت دارند و در هوای خنک و دلانگیز آن، دردهایشان را به نسیم و رنگ میسپارند. اما در خراسان جنوبی، این فصل حال و هوایی دیگر دارد؛ چرا که نهتنها زمان برداشت «طلاهای زرد و یاقوتهای سرخ» این دیار است، بلکه به «بهار گردشگری» استان نیز شهرت یافته است.
در روزهایی که از گرمای تموز کاسته شده و هوای کویر به لطافت نسیم بدل میشود، خراسان جنوبی چهرهای تازه از خود نشان میدهد. از کویر بیانتها تا باغهای تاریخی، از زرشکزارهای سرخگون تا زعفرانزارهای ارغوانی، همه و همه گردشگران را به تماشای بهشتی در دل کویر فرا میخوانند؛ بهشتی که در خزان، شکوفاتر از هر بهاری است.
پاییز؛ فصل هزار رنگ، فصل جشن و رویداد
پاییز در خراسان جنوبی، نهفقط فصل زیبایی طبیعت که فصل رونق گردشگری و برگزاری آئینهای سنتی و بومی است. این روزها در سراسر استان، از دشتهای زرشک بیرجند تا زعفرانزارهای قاین، از کویر لوت نهبندان تا باغ جهانی اکبریه، صحنههایی از زندگی و تلاش مردمان این سرزمین در جریان است.
گردشگران داخلی و خارجی در این ایام، تنها تماشاگر مناظر طبیعی نیستند؛ بلکه در قالب گردشگری مزرعه، تجربههای ناب محلی چون زرشکچینی و زعفرانچینی را نیز از نزدیک لمس میکنند.
جشنهای شکرگزاری برداشت محصولات، آئینهای سنتی، موسیقی محلی و غذاهای بومی، پاییز خراسان جنوبی را به فصلی از رنگ، طعم و فرهنگ بدل کرده است.
در کنار این رویدادهای بومی، بناهای تاریخی چون باغ جهانی اکبریه، قلعهها و آبانبارهای کهن، در خنکای پاییز جلوهای دوچندان مییابند و پذیرای مسافران مشتاق هستند.
برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی در استان
خراسان جنوبی در سال جاری، میزبان چندین رویداد مهم گردشگری بوده است. پس از برگزاری موفق نمایشگاه بینالمللی ایران و افغانستان در مهرماه، این استان خود را برای رویدادی دیگر آماده میکند؛ «ایرانجان خراسان جنوبی» از ۱۷ تا ۲۳ آبانماه با حضور دستگاههای اجرایی، فعالان گردشگری و جوامع محلی برگزار خواهد شد.
این رویداد، فرصتی برای نمایش ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و طبیعی استان است؛ از معادن و صنایع دستی تا آئینهای بومی و روستاهای هدف گردشگری.
در همین راستا، معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی از تدوین «تقویم جامع رویدادهای گردشگری استان تا پایان سال ۱۴۰۴» خبر داد.
محمد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویدادهای گردشگری، علاوه بر نقش مهم در جذب گردشگر، میتوانند به عنوان بخشی از فرهنگ اصیل و یا جلوهای از خردهفرهنگهای استان همچون آئینها، خوراکها و صنایعدستی محلی معرفی شوند و ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استان را بیش از پیش به نمایش بگذارند.
وی افزود: پرداختن به رویدادهای فرهنگی و گردشگری فرصتی ارزشمند برای معرفی هویت، آداب و رسوم و میراث ناملموس استان است. این رویدادها اگر با مشارکت جوامع محلی برگزار شوند، ضمن ایجاد نشاط اجتماعی، موجب احیای آداب و رسوم سنتی، برندسازی محصولات کشاورزی و صنایعدستی و افزایش مشارکت اجتماعی خواهند شد.
تقویم رویدادهای گردشگری خراسان جنوبی
بر اساس این تقویم، مجموعهای از جشنوارهها و آئینهای بومی تا پایان سال جاری در شهرستانهای مختلف استان برگزار میشود که از جمله آنها میتوان به جشنواره برداشت خرما در طبس، مراسم عنابتکونی در خوسف اشاره کرد.
مراسم سنتی عروسی چنشت در سربیشه، جشن فرآوری شیره انگور در قائنات، جشنواره ملی زرشک در شهرستانهای بیرجند، قائنات، زیرکوه، درمیان و سربیشه، چهارمین همایش بینالمللی گردشگری بیابان لوت در بیرجند و نهبندان، جشنهای شکرگزاری برداشت گل نرگس در خوسف و طبس و جشنوارههای انار، زعفران و طلای سرخ در فردوس و قائنات هر دو در آبان ماه، جشنواره ملی کویرنوردی بشرویه و شهر ملی ملهبافی خوسف (آبانماه)، مراسم آبگیری آبانبارهای سرایان (دی تا بهمنماه)، آئین سنتی کفزنی در قائنات، بیرجند، سربیشه و زیرکوه (شب یلدا)، جشنواره نخل و شالی ازمیغان طبس (آبانماه)، آئین کوزهشکنی قائنات نیر (اواخر اسفندماه) از دیگر برنامه ها هستند.
عرب در پایان گفت: این تقویم میتواند به عنوان مرجعی کاربردی برای گردشگران، فعالان گردشگری و سرمایهگذاران در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد و زمینهساز توسعه گردشگری پایدار در خراسان جنوبی شود.
خراسان جنوبی، مهد علم و فرهنگ ایران
استاندار خراسان جنوبی نیز در مراسم اعلام این برنامهها، با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و علمی استان گفت: خراسان جنوبی مهد علم، فرهنگ و دیانت است؛ از میان ۱۱ پدر علم کشور، شش نفر متعلق به این استان هستند که نشان از جایگاه ممتاز علمی این دیار است.
هاشمی افزود: از مجموع ۷۵ نوع ماده معدنی موجود در کشور، ۵۱ نوع در خراسان جنوبی شناسایی شده و بزرگترین ذخیره زغالسنگ خاورمیانه با بیش از ۹۰۰ میلیون تن در منطقه طبس قرار دارد. پروژه نیروگاه زغالسنگسوز طبس که سالها متوقف مانده بود، با پیگیری دولت و مجلس و تأکید رئیسجمهور وارد مرحله اجرا شده است.
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی پایتخت بنتونیت ایران است، گفت: در منطقه سرایان پنج معدن فعال طلا وجود دارد و تنها در سال گذشته بیش از ۷ همت از محل فروش طلای تولیدی استان درآمد کسب شد.
گنجینه تاریخی و طبیعی شرق ایران
استاندار با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان اظهار داشت: در خراسان جنوبی دو هزار و ۶۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی شناسایی شده که از این تعداد، بیش از هزار اثر در فهرست ملی و ۱۰ اثر در فهرست جهانی ثبت شده است. این آمار نشاندهنده ظرفیت عظیم استان در حوزه گردشگری فرهنگی و تاریخی است.
به باور کارشناسان گردشگری، خراسان جنوبی در فصل پاییز بیش از هر زمان دیگری برای سفر مناسب است. طبیعتی آرام، مناظر رنگارنگ، رویدادهای فرهنگی و آئینهای سنتی، همه دستبهدست هم دادهاند تا این استان، از یک مقصد کمتر شناختهشده به یکی از قطبهای گردشگری داخلی تبدیل شود.
همچنین همزمان با رونق گردشگری مزرعه، گردشگری فرهنگی نیز جایگاه ویژهای یافته است؛ جشنوارههای زعفران، زرشک، ملهبافی و نرگس، فرصتهایی برای معرفی میراث ناملموس و مهارتهای بومی به نسلهای جدید فراهم میکنند.
خراسان جنوبی در مسیر توسعهای پویا قرار گرفته است؛ از احیای پروژههای اقتصادی و معدنی تا گسترش گردشگری و تعاملات مرزی.
پاییز این استان نه تنها فصل برداشت محصولات کشاورزی بلکه فصل برداشت ثمره سالها تلاش برای معرفی فرهنگ، هنر و ظرفیتهای سرزمین کویر است.
در خراسان جنوبی، خزان نام دیگری از بهار دارد؛ بهاری که در کویر میشکفد، در زرشک و زعفران میدرخشد و در دل مردمانش، همیشه سبز است.
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